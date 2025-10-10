Медведев передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет от президента РФ Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Как пишет ТАСС, помимо этого, экс-глава государства передал от российского лидера наилучшие пожелания.

Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации. Их встречи носят регулярный характер, это тоже происходит практически по нескольку раз в год. Недавно такая встреча была, в сентябре, — сказал Медведев.

Политик, находясь с официальным визитом в Пхеньяне по приглашению правящей Трудовой партии Кореи, сообщил об участии корейских военных, задействованных в курской операции, в местном военном параде. Российская делегация под его руководством прибыла для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России выразил признательность КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины. Он отметил, что военнослужащие двух государств совместно участвовали в боевых операциях, а поддержка Северной Кореи стала особенно ценной в сложный период.