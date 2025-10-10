Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:14

Медведев передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет от президента РФ Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Как пишет ТАСС, помимо этого, экс-глава государства передал от российского лидера наилучшие пожелания.

Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации. Их встречи носят регулярный характер, это тоже происходит практически по нескольку раз в год. Недавно такая встреча была, в сентябре, — сказал Медведев.

Политик, находясь с официальным визитом в Пхеньяне по приглашению правящей Трудовой партии Кореи, сообщил об участии корейских военных, задействованных в курской операции, в местном военном параде. Российская делегация под его руководством прибыла для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России выразил признательность КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины. Он отметил, что военнослужащие двух государств совместно участвовали в боевых операциях, а поддержка Северной Кореи стала особенно ценной в сложный период.

Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Северная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
