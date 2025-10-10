Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:08

«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО

Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия выражает благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что бойцы двух стран совместно участвовали в боевых действиях. Поддержка Северной Кореи особо проявилась в период испытаний, подчеркнул он.

Истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ констатировал напряжение со стороны врагов в связи со своим визитом в КНДР. Политик уточнил, что данная поездка способствует укреплению связей между дружественными Российской Федерации государствами.

Кроме того, Медведев напомнил об участии корейских военнослужащих в параде в Пхеньяне, которые принимали участие в боевых действиях по освобождению территории Курской области. Зампредседателя Совбеза РФ прибыл в КНДР с визитом в рамках приглашения Трудовой партии Кореи.

Дмитрий Медведев
Курская область
СВО
КНДР
Северная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.