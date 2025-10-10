«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО Медведев поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Россия выражает благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что бойцы двух стран совместно участвовали в боевых действиях. Поддержка Северной Кореи особо проявилась в период испытаний, подчеркнул он.

Истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран. Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ констатировал напряжение со стороны врагов в связи со своим визитом в КНДР. Политик уточнил, что данная поездка способствует укреплению связей между дружественными Российской Федерации государствами.

Кроме того, Медведев напомнил об участии корейских военнослужащих в параде в Пхеньяне, которые принимали участие в боевых действиях по освобождению территории Курской области. Зампредседателя Совбеза РФ прибыл в КНДР с визитом в рамках приглашения Трудовой партии Кореи.