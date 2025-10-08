«Враги напрягаются»: Медведев о поездке в КНДР Медведев указал на напряжение оппонентов на фоне его поездки в КНДР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в мессенджере MAX, что «враги напрягаются» на фоне его поездки в КНДР. При этом визит сближает дружественные России страны, уточнил политик.

Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются, — подчеркнул Медведев.

Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом по приглашению правящей Трудовой партии Кореи. Политик возглавил делегацию партии «Единая Россия» для участия в торжествах по случаю 80-летия создания ТПК.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, которое было 7 октября. В своем сообщении он высоко оценил роль российского лидера в мировой политике и пообещал вечную дружбу.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что отношения России и КНДР носят интенсивный характер и будут развиваться дальше. Он добавил, что пока не велась проработка и не определены сроки возможного визита северокорейского лидера в Москву.