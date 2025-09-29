Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 03:30

Песков раскрыл, какие отношения связывают Россию и КНДР

Песков: Россию и КНДР связывают интенсивные отношения

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сегодняшние отношения России и КНДР носят интенсивный характер и будут развиваться дальше, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о перспективах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Но у нас интенсивные двусторонние отношения, которые развиваются, и мы, конечно, будем продолжать в том же духе, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что точные сроки визита северокорейского лидера пока не определены. Проработка еще не началась.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие КНДР размещены только в России. По его словам, на украинской территории северокорейских солдат нет.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что сотрудничество России, Китая и Северной Кореи усиливается. Он считает, что западный альянс будет расширяться, поскольку парад в КНР стал для него «кошмаром». Михайлов отметил, что ядро антизападного союза уже сформировано, а присоединение Ирана к альянсу России, Китая и КНДР усилит его эффект, создав «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.

