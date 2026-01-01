Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 14:29

Более тысячи человек отравились водопроводной водой в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Массовое отравление из-за употребления водопроводной воды зафиксировано в Индии, сообщает телеканал India TV. По его информации, инцидент произошел в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш. В общей сложности отравились уже 1,3 тыс. человек, из которых 13 человек погибли.

Число жертв может возрасти, поскольку 1,3 тыс. человек по-прежнему больны. Из них более 100 человек госпитализированы в различные больницы города, так как их состояние остается критическим, — говорится в публикации.

Власти Мадхья-Прадеша уже создали комиссию по расследованию произошедшего. По словам главного министра штата Мохана Ядава, ситуация чрезвычайная. В настоящее время всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее в Москве ребенок едва не отравился, сделав глоток лимонада Aloe Vera с неприятным запахом, похожим на ацетон. Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту сразу после употребления. После публикаций об обнаружении опасной примеси в напитке Роспотребнадзор начал проверку.

Индия
отравления
пострадавшие
погибшие
вода
загрязнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России предупредил о риске санкций США для сербских банков
Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Зверство»: Медведев сравнил удар ВСУ по Хорлам с трагедией в Хатыни
«Надо резать»: Медведев потребовал возмездия для «ублюдков» с Украины
Прилетевшая в окно квартиры россиян сигнальная ракета устроила пожар
Назван способ отслеживать образование гололедицы и сосулек
«Хватит церемониться»: Медведев о смертельной атаке ВСУ на херсонские Хорлы
Два подростка решили поиграть с пиротехникой на Новый год и не выжили
Экономические преступления в России нанесли рекордный ущерб
Почти 45 тыс. жителей Кубани остались без света
«Никогда не сможет»: в Европе признали незавидное положение Украины
Европейский премьер поздравил граждан с Новым годом на русском языке
Политолог раскрыл намерения Запада относительно урегулирования на Украине
Мужчину задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма
В Краснодарском крае раскрыли причину серьезной задержки 50 поездов
Более тысячи человек отравились водопроводной водой в Индии
Таможенники не дали переправить в РФ партию спрятанных в арбузы наркотиков
Цифровой рубль стал официальным инструментом бюджета России
Атакованное ВСУ кафе в Хорлах горело несколько часов
В Харькове прогремели взрывы
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.