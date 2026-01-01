Более тысячи человек отравились водопроводной водой в Индии

Массовое отравление из-за употребления водопроводной воды зафиксировано в Индии, сообщает телеканал India TV. По его информации, инцидент произошел в городе Индор в штате Мадхья-Прадеш. В общей сложности отравились уже 1,3 тыс. человек, из которых 13 человек погибли.

Число жертв может возрасти, поскольку 1,3 тыс. человек по-прежнему больны. Из них более 100 человек госпитализированы в различные больницы города, так как их состояние остается критическим, — говорится в публикации.

Власти Мадхья-Прадеша уже создали комиссию по расследованию произошедшего. По словам главного министра штата Мохана Ядава, ситуация чрезвычайная. В настоящее время всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

