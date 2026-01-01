Мужчину задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма В Британии мужчину дважды задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма

Мужчина был дважды задержан за проникновение на территорию Кенсингтонского дворца в Лондоне, резиденции принца Уильяма и его супруги Кэтрин, сообщает газета The Sun. По данным издания, это произошло 21 и 23 декабря.

Оба раза преступника обнаруживали в садах резиденции. После первого инцидента мужчину отпустили под залог.

Принц и принцесса Уэльские в это время отсутствовали. На момент происшествий они уже находились в усадьбе Анмер-холл на территории поместья Сандрингем в восточной Англии, где королевская семья традиционно празднует Рождество 25 декабря.

