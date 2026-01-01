Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 14:32

Мужчину задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма

В Британии мужчину дважды задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина был дважды задержан за проникновение на территорию Кенсингтонского дворца в Лондоне, резиденции принца Уильяма и его супруги Кэтрин, сообщает газета The Sun. По данным издания, это произошло 21 и 23 декабря.

Оба раза преступника обнаруживали в садах резиденции. После первого инцидента мужчину отпустили под залог.

Принц и принцесса Уэльские в это время отсутствовали. На момент происшествий они уже находились в усадьбе Анмер-холл на территории поместья Сандрингем в восточной Англии, где королевская семья традиционно празднует Рождество 25 декабря.

Ранее в Сети появилась новая скандальная фотография бывшего принца Эндрю, который лишился титула и большинства привилегий из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. По данным источников, происходящее крайне раздражает короля Карла III, который может лишить родственника последних привилегий, если тот не раскается.

До этого сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.

Великобритания
принц Уильям
королевская семья
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России предупредил о риске санкций США для сербских банков
Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Зверство»: Медведев сравнил удар ВСУ по Хорлам с трагедией в Хатыни
«Надо резать»: Медведев потребовал возмездия для «ублюдков» с Украины
Прилетевшая в окно квартиры россиян сигнальная ракета устроила пожар
Назван способ отслеживать образование гололедицы и сосулек
«Хватит церемониться»: Медведев о смертельной атаке ВСУ на херсонские Хорлы
Два подростка решили поиграть с пиротехникой на Новый год и не выжили
Экономические преступления в России нанесли рекордный ущерб
Почти 45 тыс. жителей Кубани остались без света
«Никогда не сможет»: в Европе признали незавидное положение Украины
Европейский премьер поздравил граждан с Новым годом на русском языке
Политолог раскрыл намерения Запада относительно урегулирования на Украине
Мужчину задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма
В Краснодарском крае раскрыли причину серьезной задержки 50 поездов
Более тысячи человек отравились водопроводной водой в Индии
Таможенники не дали переправить в РФ партию спрятанных в арбузы наркотиков
Цифровой рубль стал официальным инструментом бюджета России
Атакованное ВСУ кафе в Хорлах горело несколько часов
В Харькове прогремели взрывы
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.