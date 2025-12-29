Карл III сделал жесткое предупреждение младшему брату Эндрю

В интернете всплыла новая скандальная фотография бывшего принца Эндрю, который ранее лишился титула и большинства привилегий из-за связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, передает Radar Online. По данным источников, происходящее крайне раздражает Карла III, который может лишить скандального родственника последних привилегий, если тот не раскается.

Кадр, обнародованный Министерством юстиции США, вновь напомнил о прежних контактах представителя дома Виндзоров с финансистом, замешанном в многочисленных преступлениях против несовершеннолетних. Снимок был сделан в зале Сандрингема — помещении, которое королевская семья традиционно использует на Рождество и для ежегодного обращения монарха. На фотографии запечатлен бывший герцог в официальном костюме с улыбкой на лице, а за его спиной стоит Гислейн Максвелл, близкая соратница Эпштейна, отбывающая тюремный срок.

После того, как Чарльз увидел фотографию из архива Эпштейна, где он улыбается в окружении женщин, его послание стало предельно ясным. Если Эндрю рассчитывает, что расходы на его проживание и охрану будут по-прежнему покрываться королевской семьей, ему нужно проявить хоть какое-то раскаяние. Улыбаться на камеру, особенно в таком контексте, неприемлемо, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю. В документе есть частично закрытый отчет с показаниями 35-летнего мужчины, который подвергся насилию в детском возрасте.