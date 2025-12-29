Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:55

Карл III сделал жесткое предупреждение младшему брату Эндрю

Новая фотография принца Эндрю с окружением Эпштейна возмутила Карла III

Карл III Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В интернете всплыла новая скандальная фотография бывшего принца Эндрю, который ранее лишился титула и большинства привилегий из-за связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, передает Radar Online. По данным источников, происходящее крайне раздражает Карла III, который может лишить скандального родственника последних привилегий, если тот не раскается.

Кадр, обнародованный Министерством юстиции США, вновь напомнил о прежних контактах представителя дома Виндзоров с финансистом, замешанном в многочисленных преступлениях против несовершеннолетних. Снимок был сделан в зале Сандрингема — помещении, которое королевская семья традиционно использует на Рождество и для ежегодного обращения монарха. На фотографии запечатлен бывший герцог в официальном костюме с улыбкой на лице, а за его спиной стоит Гислейн Максвелл, близкая соратница Эпштейна, отбывающая тюремный срок.

После того, как Чарльз увидел фотографию из архива Эпштейна, где он улыбается в окружении женщин, его послание стало предельно ясным. Если Эндрю рассчитывает, что расходы на его проживание и охрану будут по-прежнему покрываться королевской семьей, ему нужно проявить хоть какое-то раскаяние. Улыбаться на камеру, особенно в таком контексте, неприемлемо, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю. В документе есть частично закрытый отчет с показаниями 35-летнего мужчины, который подвергся насилию в детском возрасте.

Великобритания
Джеффри Эпштейн
Принц Эндрю
короли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.