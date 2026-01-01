Новый год — 2026
01 января 2026 в 14:58

Назван способ отслеживать образование гололедицы и сосулек

Власов: датчики температуры помогут отслеживать образование сосулек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Датчики температуры и влажности, а также локальные метеопосты помогут отслеживать образование наледи, гололедицы и сосулек, заявил NEWS.ru эксперт в строительстве и тематике «Умный город» Роман Власов. По его словам, также система «Умный город» получает данные от камер видеонаблюдения и сообщений жителей.

Гололедица опаснее тем, что возникает быстро, особенно при переходах температуры через ноль и при переохлажденных осадках. Здесь помогают измерения температуры покрытия и расчет риска на ближайшие часы. Если вероятность высока, службы заранее выходят на точечную обработку мостов, перекрестков, остановок, лестниц и пешеходных переходов, — добавил Власов.

Сосульки и наледь на карнизах тоже поддаются управлению, когда город и управляющие компании смотрят на причины, дневное подтаивание на нагретой кровле и ночное замерзание у холодного свеса создают наледь и ледяные наросты в одних и тех же местах, напомнил эксперт. Датчики температуры на кровле и в чердачных пространствах, регулярные осмотры, тепловизионные обследования проблемных узлов дают сигнал заранее, подчеркнул Власов.

Тогда остается организовать ограждение, вызов бригады и устранение первопричин, включая настройку водостоков и теплоизоляции. Снег на крышах требует отдельного контроля, потому что нагрузка растет незаметно. Для больших пролетов и общественных зданий все чаще используют мониторинг прогибов и расчет снеговой массы по фактическим осадкам и температуре. Если значения приближаются к допустимым, система отправляет уведомление, и очистка попадает в план работ, — подытожил Власов.

Ранее в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения задержались 55 поездов. Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов: № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа и других. Железнодорожники делали все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

погода
гололедица
зима
Россия
сосульки
