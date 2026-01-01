Назван способ отслеживать образование гололедицы и сосулек

Датчики температуры и влажности, а также локальные метеопосты помогут отслеживать образование наледи, гололедицы и сосулек, заявил NEWS.ru эксперт в строительстве и тематике «Умный город» Роман Власов. По его словам, также система «Умный город» получает данные от камер видеонаблюдения и сообщений жителей.

Гололедица опаснее тем, что возникает быстро, особенно при переходах температуры через ноль и при переохлажденных осадках. Здесь помогают измерения температуры покрытия и расчет риска на ближайшие часы. Если вероятность высока, службы заранее выходят на точечную обработку мостов, перекрестков, остановок, лестниц и пешеходных переходов, — добавил Власов.

Сосульки и наледь на карнизах тоже поддаются управлению, когда город и управляющие компании смотрят на причины, дневное подтаивание на нагретой кровле и ночное замерзание у холодного свеса создают наледь и ледяные наросты в одних и тех же местах, напомнил эксперт. Датчики температуры на кровле и в чердачных пространствах, регулярные осмотры, тепловизионные обследования проблемных узлов дают сигнал заранее, подчеркнул Власов.

Тогда остается организовать ограждение, вызов бригады и устранение первопричин, включая настройку водостоков и теплоизоляции. Снег на крышах требует отдельного контроля, потому что нагрузка растет незаметно. Для больших пролетов и общественных зданий все чаще используют мониторинг прогибов и расчет снеговой массы по фактическим осадкам и температуре. Если значения приближаются к допустимым, система отправляет уведомление, и очистка попадает в план работ, — подытожил Власов.

