Два подростка решили поиграть с пиротехникой на Новый год и не выжили Несчастные случаи с пиротехникой в Германии привели к гибели двух человек

Два 18-летних подростка погибли в новогоднюю ночь в немецком Билефельде в результате инцидентов с самодельными фейерверками, передает агентство DPA. Молодые люди зажгли опасные пиротехнические изделия в разных районах города.

Два случая смерти произошли в Билефельде. <…> 18-летние парни зажгли самодельные фейерверки в разных районах города, — говорится в сообщении.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что гражданам России при изготовлении или хранении самодельной пиротехники может угрожать уголовное преследование с реальным сроком заключения. По его словам, максимальное наказание за такие действия может достигать 10 лет лишения свободы.

Также он сообщил, что размещение пиротехники на балконе способно повлечь денежное взыскание в размере 50 тыс. рублей. Бондарь объяснил, что балкон либо лоджия являются местами повышенной опасности, и содержание там фейерверков часто квалифицируется как несоблюдение противопожарных правил.

Кроме того, в подъезде жилого дома в Мурино двое молодых людей устроили взрыв петарды внутри лифта. Происшествие привело к испугу среди жильцов, а виновникам пришлось очищать кабину от последствий.