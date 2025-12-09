Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму Эксперт по ЖКХ Бондарь: россияне могут попасть в тюрьму за самодельные петарды

Россиянам может грозить реальный срок в случае изготовления и хранения самодельной пиротехники, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, за такие действия предусмотрено наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.

Любая конструкция с самодельной взрывчатой или пиротехнической смесью может быть отнесена экспертизой к самодельному взрывному устройству, если она по своим свойствам способна причинить вред людям или имуществу. В подобном случае есть вероятность применения статьи 223.1 УК РФ, касающейся незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а иногда и статьи 222.1 УК РФ, связанной с незаконным оборотом таких предметов, где уже фигурируют реальные сроки лишения свободы до 10 лет, — пояснил Бондарь.

Ранее эксперт по товарам Илья Прокофьев заявил, что пиротехнику к Новому году следует покупать исключительно в целой упаковке. Он отметил, что коробка с изделием не должна быть влажной или покрытой темным налетом. По его словам, на упаковке также следует проверить маркировку.