ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 06:20

Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму

Эксперт по ЖКХ Бондарь: россияне могут попасть в тюрьму за самодельные петарды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянам может грозить реальный срок в случае изготовления и хранения самодельной пиротехники, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, за такие действия предусмотрено наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.

Любая конструкция с самодельной взрывчатой или пиротехнической смесью может быть отнесена экспертизой к самодельному взрывному устройству, если она по своим свойствам способна причинить вред людям или имуществу. В подобном случае есть вероятность применения статьи 223.1 УК РФ, касающейся незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а иногда и статьи 222.1 УК РФ, связанной с незаконным оборотом таких предметов, где уже фигурируют реальные сроки лишения свободы до 10 лет, — пояснил Бондарь.

Ранее эксперт по товарам Илья Прокофьев заявил, что пиротехнику к Новому году следует покупать исключительно в целой упаковке. Он отметил, что коробка с изделием не должна быть влажной или покрытой темным налетом. По его словам, на упаковке также следует проверить маркировку.

Россия
правонарушения
пиротехника
Новый год
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу
Мурашко раскрыл, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего
В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар
Военэксперт спрогнозировал остановку энергосистемы Украины
Названы самые востребованные профессии у абитуриентов России
Бренды популярных компьютерных игр официально зарегистрированы в России
В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России
Юрист ответила, в каких случаях муж после развода должен содержать экс-жену
Раскрыты преимущества и риски цифрового рубля
«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС
Расправа с дронами ВСУ и победная стратегия: успехи ВС РФ к утру 9 декабря
Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры
Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе
В МИД России озвучили условие для продолжения переговоров с Киевом
В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники
Психолог рассказала, что усиливает тревогу и грусть под конец года
Названо число лотерейных миллионеров в России
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.