Москвичам напомнили о схеме мошенников под видом коммунальщиков Бирюков: в Москве мошенники начали выдавать себя за коммунальных работников

В Москве мошенники начали выдавать себя за работников коммунальных служб в преддверии Нового года, пишет «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что городские службы не проводят плановых проверок квартир в праздничные дни.

Исключением становятся аварийные ситуации, однако даже в этом случае визиты осуществляются только по заявкам и согласовываются заранее, уточнил Бирюков. Он предупредил, что если к жильцам пришли «специалисты» с внезапной проверкой, то это 100% мошенники.

Основными жертвами мошенников нередко становятся люди пенсионного возраста. Злоумышленники представляются работниками служб и под этим предлогом навязывают услуги по замене счетчиков, проверке газового оборудования, продаже дорогих и зачастую опасных приборов.

Ранее в МВД сообщили, что классическая схема мошенничества в новогодние праздники — это «продажа» подарков в последний момент с большой скидкой и дешевой доставкой. Отдельную угрозу представляют поздравления: открытки, видеоролики и архивы с названием «С Новым годом!!!», при открывании которых можно случайно скачать вредоносные программы.