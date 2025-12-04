Россиянам дали советы, какую пиротехнику выбрать к Новому году Эксперт по товарам Прокофьев: пиротехнику следует покупать в целой упаковке

Пиротехнику к Новому году следует покупать исключительно в целой упаковке, заявил RT эксперт по товарам Илья Прокофьев. Он напомнил, что коробка с изделием не должна быть влажной или покрытой темным налетом.

Комплектация пиротехники должна быть полной: все элементы на месте, а фейерверк легко собирается и приводится в рабочее состояние без дополнительных инструментов. Текст на упаковке должен быть четким и непротиворечивым, — пояснил Прокофьев.

Он уточнил, что на коробке изделия следует проверить маркировку. На упаковке должны быть реквизиты производителя, срок годности, класс опасности и инструкция на русском языке. Эксперт призвал не покупать изделия по слишком низким ценам и отдавать предпочтение товарам с высоким рейтингом и реальными отзывами.

Ранее юрист Юрий Телегин заявил, что за запуск пиротехнических изделий, в том числе салютов и петард, на территории заповедников, заказников и национальных парков грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Применение подобных средств также запрещено в зданиях и сооружениях любого назначения, в частности на балконах и лоджиях.