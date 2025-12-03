Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф Юрист Телегин: за запуск салютов в заповедниках грозит штраф до 15 тыс. рублей

За запуск пиротехнических изделий, в том числе салютов и петард, на территории заповедников, заказников и национальных парков грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, заявил «Финансам Mail» юрист Юрий Телегин. Применение подобных средств также запрещено в зданиях и сооружениях любого назначения, в частности на балконах и лоджиях.

Под понятие «пиротехнические изделия», которые нельзя применять в зданиях, а следовательно — и помещениях, подходят и хлопушки, и бенгальские огни, — предупредил Телегин.

Он добавил, что запускать пиротехнику также нельзя на кладбищах, особо ценных культурных объектах и рядом с памятниками истории. Аналогичный запрет распространяется на территории пожароопасных объектов, полос отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков заявил, что в черте города запускать фейерверки можно в специально отведенных зонах. Он подчеркнул, что такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями под контролем местных властей.