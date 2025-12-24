Стало известно, зачем Зеленский заменил Рождество на День программиста Журналист Волков: Украина запретила Рождество 7 января, чтобы отличаться от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский запретил празднование Рождества 7 января, чтобы подчеркнуть отличие страны от России, заявил NEWS.ru журналист Павел Волков. По его словам, Киев стремится к формированию полной украинской идентичности, полностью исключая все русское.

Символы имеют огромное значение в построении идентичности. И украинскую идентичность Киев строит как полностью отличную от русской с исключением из общества всех элементов, которые мешают ему быть гомогенным. В этом и смысл в том числе этого указа о Рождестве. Это прежде всего русский элемент, хотя и не только. Дело не в том, чтобы праздновать именно католическое Рождество вместо православного: Киеву по большому счету без разницы. Дело в том, чтобы выстроить идентичность украинца, принципиально отличную от русской. Если русские празднуют Рождество в одно время, значит, украинцы должны праздновать в какое-то другое, — высказался Волков.

Он отметил, что многие могут воспринимать действия украинских властей как неадекватные, но для них это неотъемлемая часть стратегии, направленной на сохранение своих позиций. По словам журналиста, Киев намерен праздновать католическое Рождество, поскольку стремится к европейским стандартам, с которыми отождествляет себя современная украинская элита.

Ранее сообщалось, что 7 января, в день григорианского Рождества, украинские власти официально учредили новый праздник — День программиста. Соответствующий указ Зеленского был одобрен правительством 24 декабря.