Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:26

Стало известно, зачем Зеленский заменил Рождество на День программиста

Журналист Волков: Украина запретила Рождество 7 января, чтобы отличаться от РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский запретил празднование Рождества 7 января, чтобы подчеркнуть отличие страны от России, заявил NEWS.ru журналист Павел Волков. По его словам, Киев стремится к формированию полной украинской идентичности, полностью исключая все русское.

Символы имеют огромное значение в построении идентичности. И украинскую идентичность Киев строит как полностью отличную от русской с исключением из общества всех элементов, которые мешают ему быть гомогенным. В этом и смысл в том числе этого указа о Рождестве. Это прежде всего русский элемент, хотя и не только. Дело не в том, чтобы праздновать именно католическое Рождество вместо православного: Киеву по большому счету без разницы. Дело в том, чтобы выстроить идентичность украинца, принципиально отличную от русской. Если русские празднуют Рождество в одно время, значит, украинцы должны праздновать в какое-то другое, — высказался Волков.

Он отметил, что многие могут воспринимать действия украинских властей как неадекватные, но для них это неотъемлемая часть стратегии, направленной на сохранение своих позиций. По словам журналиста, Киев намерен праздновать католическое Рождество, поскольку стремится к европейским стандартам, с которыми отождествляет себя современная украинская элита.

Ранее сообщалось, что 7 января, в день григорианского Рождества, украинские власти официально учредили новый праздник — День программиста. Соответствующий указ Зеленского был одобрен правительством 24 декабря.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
Рождество
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей
Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР
Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение
Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь
США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим
На прощании с Лобоцким запретили любую съемку
Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT
Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб
Мощные снегопады обрушатся на Москву и Подмосковье
Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО
Обвиняемую в разврате со школьниками учительницу отпустили домой
«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»
Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад
Уклонисты бегут из Украины в Румынию и массово умирают
Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии
Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине
Собака лишилась хвоста после посещения грумера
Банк России назначил нового гендиректора АСВ
Черный ящик Пугачевой: какие тайны ее жизни могут открыться после 2026 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.