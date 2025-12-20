Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе Юрист Салкин: за взрыв петарды ребенком в школе родителям грозит штраф

Родителям ребенка, взорвавшего петарду в школе, может грозить административный штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в случае причинения ущерба образовательное учреждение имеет право требовать возмещения убытков в установленном порядке.

За любые «косяки» детей государство может обвинить родителей в неисполнении ими или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию и оштрафовать по ч. 1 ст. 5.35 КоАП от 500 до 2000 рублей. Школа дополнительно может взыскать с родителей реальный ущерб, который был причинен взрывом, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о возможных крупных штрафах за использование пиротехники в новогоднюю ночь. Он отметил, что запуск петард и фейерверков во дворах многоквартирных домов запрещен, так как это может привести к попаданию зарядов в окна и на балконы. По его словам, пиротехника также создает шум, превышающий допустимые нормативы, поэтому важно соблюдать региональный режим тишины.