16 декабря 2025 в 21:20

Юрист объяснил, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Юрист Соловьев: россиян в новогоднюю ночь могут оштрафовать за пиротехнику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россияне могут получить крупные штрафы за использование пиротехники в новогоднюю ночь, рассказал aif.ru юрист Иван Соловьев. Он подчеркнул, что запускать петарды и фейерверки во дворах многоквартирных домов запрещено — это может привести к попаданию зарядов в окна и на балконы. Кроме того, пиротехника создает шум, превышающий допустимые нормы, поэтому необходимо соблюдать региональный режим тишины.

Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балкон, — сказал Соловьев.

Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей, организациям — до 80 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге режим тишины действует с 22:00 до 08:00, а штрафы для физических лиц достигают 5 тыс. рублей, для юридических — 200 тыс. рублей.

В новогоднюю ночь власти обычно делают исключение, разрешая шуметь дольше — часто до трех или даже пяти часов утра. Помимо режима тишины, важно соблюдать правила пожарной безопасности. За причинение ущерба из-за запуска фейерверка можно получить штраф до 20 тыс. рублей.

Кроме того, общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания может составить до 1,5 тыс. рублей.

