31 марта 2026 в 06:45

Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю

Палочки из творога и яблок к чаю
Это отличный способ накормить полезным творогом детей или приготовить что-то к чаю за 15 минут активного времени. Никакой долгой лепки — просто раскатываем, нарезаем и в печь!

Для теста возьмите 250 г творога (лучше пастообразного) и смешайте с яйцом, 2 ст. л. сахара и 50 г мягкого сливочного масла. Главный ингредиент — одно крупное яблоко: очистите его от кожуры, натрите. Лишний сок отожмите, но слегка, не усердствуйте. Добавьте яблочную массу к творогу. Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и около 250–300 г муки.

Замесите тесто. Раскатайте его в прямоугольник толщиной около 1 см. Сверху его можно посыпать смесью сахара и корицы — это создаст при выпечке аппетитную карамельную корочку. Нарежьте пласт на полоски шириной 2–3 см. Переложите их на противень с пергаментом и отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Полоски должны стать золотистыми и заметно подняться.

  • Совет: если вы хотите, чтобы полоски были более ароматными, добавьте в тесто щепотку цедры лимона или пару капель ванильного экстракта. Кислинка лимона идеально подчеркнет сладость яблок и творога.

Не передержите выпечку в духовке. Творожное тесто очень быстро сохнет. Как только края подрумянились — доставайте. Подавать такие полоски вкуснее всего теплыми, с холодным молоком или ароматным чаем.

Анастасия Фомина
А. Фомина
