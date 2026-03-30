Никакой соды и кефира! Готовим оладьи по-японски: нежнее, чем суфле

Японские панкейки покорили соцсети своей способностью буквально дрожать на тарелке. Весь секрет их объема — в этом рецепте. Получается не просто тесто, а нежное, влажное внутри съедобное суфле-облачко.

Для начала разделите 2 яйца на белки и желтки. Важно: белки должны быть холодными, а миска — идеально чистой и сухой. К желткам добавьте 1 ст. л. молока, щепотку ванилина и 30 г просеянной муки. Перемешайте венчиком до однородности.

Теперь приступаем к главному: взбивайте белки со щепоткой соли, постепенно добавляя 2 ст. л. сахара, до состояния жестких пиков — когда масса не выпадает из перевернутой миски.

Аккуратно, в три приема, вмешайте белки в желтковую смесь силиконовой лопаткой движениями снизу вверх. Нужно сохранить как можно больше воздуха! Разогрейте сковороду на самом минимальном огне, слегка смажьте маслом. Выкладывайте тесто высокими горками (лучше в два этапа: сначала одну ложку, через минуту сверху вторую). Добавьте на сковороду 1 ч. л. воды (в свободное место) и плотно накройте крышкой — пар поможет панкейкам пропечься внутри. Готовьте по 4–5 минут с каждой стороны.

Совет: переворачивайте панкейки очень нежно, чтобы не разрушить их хрупкую структуру. Подавайте немедленно, пока они не опали, с кусочком сливочного масла, медом или свежими ягодами.

Нежное и воздушное тесто на скорую руку: поделились рецептом на нашем сайте.