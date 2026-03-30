Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 06:15

Никакой соды и кефира! Готовим оладьи по-японски: нежнее, чем суфле

Пышные оладьи по-японски
Подписывайтесь на нас в MAX

Японские панкейки покорили соцсети своей способностью буквально дрожать на тарелке. Весь секрет их объема — в этом рецепте. Получается не просто тесто, а нежное, влажное внутри съедобное суфле-облачко.

Для начала разделите 2 яйца на белки и желтки. Важно: белки должны быть холодными, а миска — идеально чистой и сухой. К желткам добавьте 1 ст. л. молока, щепотку ванилина и 30 г просеянной муки. Перемешайте венчиком до однородности.

Теперь приступаем к главному: взбивайте белки со щепоткой соли, постепенно добавляя 2 ст. л. сахара, до состояния жестких пиков — когда масса не выпадает из перевернутой миски.

Аккуратно, в три приема, вмешайте белки в желтковую смесь силиконовой лопаткой движениями снизу вверх. Нужно сохранить как можно больше воздуха! Разогрейте сковороду на самом минимальном огне, слегка смажьте маслом. Выкладывайте тесто высокими горками (лучше в два этапа: сначала одну ложку, через минуту сверху вторую). Добавьте на сковороду 1 ч. л. воды (в свободное место) и плотно накройте крышкой — пар поможет панкейкам пропечься внутри. Готовьте по 4–5 минут с каждой стороны.

  • Совет: переворачивайте панкейки очень нежно, чтобы не разрушить их хрупкую структуру. Подавайте немедленно, пока они не опали, с кусочком сливочного масла, медом или свежими ягодами.

Нежное и воздушное тесто на скорую руку: поделились рецептом на нашем сайте.

рецепты
оладьи
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
завтраки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число депортаций россиян из США резко выросло
Выходной из-за Пасхи получат жители только одного российского региона
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 102 БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 60 БПЛА
Трамп заявил о возможной смерти Хаменеи
Полковника арестовали за аферу на 83,7 млн в Росгвардии
Стало известно о планах создать консорциум по нефти на Ближнем Востоке
Названа бытовая техника, экономящая до 90 литров воды
Бастрыкин взялся за дело о смерти 14-летнего подростка от инсульта
Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель
Стало известно, почему молодежь часто выбирает гостевой брак
В Таганроге после атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов
Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера
Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге
Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами
«Не всегда фермерские»: раскрыта правда о ярких яичных желтках
Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ
Трамп рассматривает рискованную операцию по вывозу урана из Ирана
Трамп допустил гуманитарные поставки нефти на Кубу
SHOT сообщил, что в небе над Тольятти прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.