Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут

Многие обходят дрожжевое тесто стороной, считая его капризным: то не поднимется, то опадет, то получится жестким. Этот рецепт прощает мелкие ошибки и всегда дает предсказуемо отличный результат.

Для начала приготовьте болтушку (опару): в миску влейте 250 мл теплого молока (около 35–38 °C, не горячее!). Добавьте 1 ст. л. сахара и 7 г сухих быстродействующих дрожжей. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 10–15 минут, пока сверху не появится пышная пенная шапочка — это знак, что дрожжи проснулись и готовы к работе. Если шапочки нет, значит, дрожжи несвежие или молоко было слишком горячим, и процесс лучше начать заново.

В подошедшую опару добавьте 1 ч. л. соли и 50 г растопленного (но не горячего) сливочного масла. Постепенно, порциями, всыпайте просеянную муку (всего понадобится около 450–500 г). Начинайте замешивать ложкой, а когда станет трудно — переходите на стол. Вымешивайте тесто руками 5–7 минут: оно должно стать гладким и эластичным. Смажьте миску каплей растительного масла, положите в нее тесто, накройте полотенцем и уберите в теплое место без сквозняков на 40–60 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.

Совет: чтобы тесто поднялось быстрее, можно поставить миску в выключенную духовку со стаканом кипятка рядом — создастся идеальный эффект «парилки» для дрожжей.

Читайте также: сочные беляши с дырочкой — как правильно жарить, чтобы сок остался внутри.