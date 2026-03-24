Самые вкусные беляши: как в детстве, только лучше! Сытные, быстрые и сочные

Рецепт вкусных беляшей Рецепт вкусных беляшей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Главная проблема домашних беляшей обычно в том, что мясо остается сырым, а тесто подгорает. Рассказываем, как приготовить классическую выпечку правильно.

Для идеального теста смешайте 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте 1 ч. л. соли, 50 г растопленного сливочного масла и постепенно всыпьте около 450–500 г муки. Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто и оставьте его в тепле на 1–1,5 часа. Для начинки возьмите 500 г смешанного фарша (говядина + свинина) и добавьте к нему столько же по объему мелко порубленного лука — именно лук дает тот самый легендарный сок. Посолите, поперчите и влейте 2-3 ст. л. ледяной воды для дополнительной сочности.

Разделите тесто на небольшие шарики, раскатайте их в лепешки. В центр выложите начинку, соберите края к центру, оставляя небольшое отверстие посередине. Жарьте беляши в большом количестве раскаленного масла — сначала дырочкой вниз. Когда одна сторона станет темно-золотистой, переверните и жарьте до готовности. Масло не должно быть слишком горячим, чтобы мясо успело провариться в собственном соку.

  • Совет: если вы боитесь, что мясо не прожарится, после сковороды выложите беляши в форму, накройте фольгой и отправьте в разогретую духовку на 5–7 минут — они станут еще мягче и нежнее.

Анастасия Фомина
