30 декабря 2025 в 14:10

В Госдуме оценили идею о присвоении спецоперации на Украине нового статуса

Журавлев: для изменения статуса СВО нужно признать Украину страной-террористом

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для изменения статуса специальной военной операции на контртеррористическую требуется признание Украины страной-террористом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев. По его словам, это создаст необходимый юридический фундамент для дальнейших действий.

Чтобы изменить статус СВО, надо начать с признания Украины террористическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями: запретом на любые финансовые отношения и возможностью уничтожать на месте причастных к руководству. Юридический инструмент, который сейчас у нас отсутствует. У нас ведь даже Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не внесен в список террористов и экстремистов. Можно сколько угодно называть его нелегитимным, а вот попадись он в плен — по какой статье судить? Ровно то же самое и с другими главарями киевского режима, — пояснил Журавлев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Москве следует пересмотреть формат специальной военной операции, переквалифицировав ее в контртеррористическую операцию. Парламентарий отметил, что изменение статуса необходимо для достижения целей СВО и установления устойчивого мира на Украине.

