30 декабря 2025 в 14:08

В Казахстане прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина

Токаев осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил провокационную атаку Украины на резиденцию российского лидера Владимира Путина, сообщили в Кремле. Главы государств провели телефонный разговор.

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию Президента России в Новгородской области, — говорится в сообщении.

Президенты обсудили повестку дня и обменялись поздравлениями с Новым годом.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, после того как ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, Москва станет более жесткой в переговорах с Киевом. Он отметил, что в ответ на действия Украины РФ займет более решительную позицию.

