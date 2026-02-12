«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ

Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. Спортсмен может одержать вторую победу на Играх 13 февраля. Что известно о Малинине, почему он выступает за Америку, кто восхищается фигуристом — в материале NEWS.ru.

Как фигурист Малинин принес США золото командного турнира на Олимпиаде в Италии

Судьба первого места в командном турнире решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии. Победный прокат фигуриста был насыщен сложнейшими техническими элементами. Малинин продемонстрировал впечатляющий арсенал прыжков: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного флипа, а также комбинацию четверного сальхова с тройным акселем.

До финального этапа соревнований сборные США и Японии шли на равных, имея в активе по 59 очков. Благодаря лидерству Малинина в мужском одиночном катании американцы смогли вырваться вперед. Японский фигурист Сюн Сато стал вторым. Любопытно, что в короткой программе командных соревнований Малинин показал второй результат. Он уступил десять баллов другому японскому фигуристу Юме Кагияме.

В итоговом зачете сборная США завоевала золото с результатом 69 очков, опередив Японию всего на балл (68 очков). Бронзовые награды достались хозяевам турнира, сборной Италии, а четвертое место заняла команда Грузии.

Илья Малинин

Как фигурист Малинин выступил в короткой программе на Олимпиаде в Италии

Малинин лидирует после короткой программы одиночников на Олимпиаде-2026. Фигурист набрал 108,16 балла. Второе место занимает Кагияма (103,07), третьим идет француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

«Честно говоря, чувствовал себя очень хорошо. Я точно выбрал другой подход по сравнению с командным турниром. У меня было слишком много… я бы назвал это олимпийским волнением. Ощущал огромное давление, был взволнован и полон энтузиазма перед выходом на лед. В этой короткой программе я хотел действовать немного медленнее, спокойнее и, честно говоря, просто включить автопилот и посмотреть, что получится. Я рад, что на этот раз мне удалось лучше держаться на ногах», — заявил Малинин после короткой программы.

Что сказала Тарасова о фигуристе Малинине

В ноябре 2025-го заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Малинина лучшим фигуристом мира.

«Малинин — фигурист будущего. У Ильи уникальная техника, его невозможно сравнить ни с кем из фигуристов прошлого. У него сейчас нет конкурентов, а тогда не было бы и подавно. Раньше лучшие спортсмены прыгали всего один — два четверных. Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — сказала Тарасова Sport24.

При этом после короткой программы командного турнира тренер заявила, что Малинину не хватало энергии.

Татьяна Тарасова

«Конечно, меня поразил Юма Кагияма, который просто выдающимся образом откатал короткую программу. Я в первый раз видела, что Малинин ошибся. На мой взгляд, в нем не было энергии. Никто этого не ждал. С чем связываю такое выступление? Я не знаю, когда Илья приехал, какой день он находится в Италии. Может быть, Малинин попал на акклиматизацию», — заявила Тарасова Sport24.

Тренер высоко оценила прокат фигуриста в произвольной программе командного турнира.

«Илья завоевал золото и сделал чемпионами свою команду. Мне понравилось его выступление. У него была пара ошибочек, но ничего ужасного он не сделал», — заявила Тарасова «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала Малинина талантливым спортсменом российского происхождения.

«Я за него рада. Он большой молодец», — сказала она.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко напомнил, что Малинин первым в мире сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Он отметил, что соревновался с родителями фигуриста.

«Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне. Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше: Илья делает пятерной. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным», — сказал Плющенко.

На данный момент Малинин является самым выдающимся фигуристом, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, спортсмен показывает чудеса.

«Татьяна Тарасова, которая разбирается в фигурном катании, говорит, что он недосягаем и нет никого даже близко к нему. Будет любопытно посмотреть, насколько он сможет превзойти себя, потому что такие спортсмены встречаются редко», — сказал Познер.

Петр Гуменник

Российский фигурист Петр Гуменник заявил о недосягаемом уровне подготовки Малинина.

«Илья, конечно, ушел на уровень вперед, быстрее всех перешел на стабильное исполнение всех четверных. Мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут создавать ему конкуренцию», — сказал Гуменник.

Какой смертельный номер выполняет фигурист Малинин

Во время произвольной программы командного турнира Малинин исполнил ранее запрещенное сальто назад. Увидев это, сербский теннисист Новак Джокович схватился за голову.

«Было нереально, когда я увидел Джоковича на трибунах. Мне сказали, что Новак схватился за голову, когда я сделал сальто назад. Я подумал: „Боже мой, это невероятно. Уникальный момент, когда видишь, как знаменитый теннисист наблюдает за твоим выступлением“», — сказал Малинин после проката.

Первым этот элемент на Олимпиаде-1976 выполнил американец Терри Кубичка. Затем Международный союз конькобежцев запретил сальто назад из-за высокого риска получить тяжелую травму. Долгие годы элемент «жил» лишь в ледовых шоу, но на официальных стартах за него полагался штраф в два балла — его получила француженка Сурия Бонали. Она исполнила сальто назад на Олимпиаде-1998 в Нагано.

Ситуация начала меняться в 2023 году, когда Адам Сяо Хим Фа стал регулярно включать этот опасный трюк в программы, несмотря на штраф в два балла, и все равно выигрывал турниры. Летом 2024-го на конгрессе Международного союза конькобежцев запрет сняли. С сезона-2024/25 сальто назад официально разрешили исполнять на соревнованиях. Малинин стал третьим в истории фигуристом, исполнившим этот трюк на Олимпиаде, и первым, кто сделал это легально.

Илья Малинин

Возьмет ли фигурист Малинин второе золото на Олимпиаде-2026

Малинин столкнется с серьезной конкуренцией в произвольной программе. Все будет зависеть от технического набора спортсмена, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. Он напомнил, что в командном турнире у Малинина была борьба с японскими атлетами.

«Не знаю, с каким набором пойдет Малинин в произвольную программу. Здесь скорее вопрос стратегический: пойдет он на риск или нет. Если да, то выполнит аксель в четыре с половиной оборота с тройным тулупом, потом все четверные. Если Малинин все исполнит чисто, никто его не обойдет. Если Илья не пойдет на риск, сделает меньше четверных, то другие ребята практически сравняются с ним по техническому набору, хотя у Ильи он хороший и, наверное, выше», — сказал Энберт.

Почему фигурист Малинин выступает за США

Малинин родился 2 декабря 2004 года в американском городе Фэрфакс, штат Вирджиния. Он рос в семье профессиональных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в СССР. В конце 1990-х — начале 2000-х они представляли Узбекистан на крупнейших стартах, включая Олимпийские игры 1998 и 2002 годов. Малинина и Скорняков являются выпускниками советской спортивной школы и воспитанниками тренера Игоря Ксенофонтова.

Завершив карьеру, фигуристы перебрались в США, где начали работать тренерами. Их главным воспитанником стал сын Илья. Малинин в совершенстве владеет русским и английским языками. У него есть младшая сестра Елизавета, которая также посвятила себя фигурному катанию. Немалую роль в становлении спортивной династии сыграл дед Ильи Валерий Малинин, бывший советский спортсмен и тренер, который проживает в Новосибирске.

Илья Малинин

Дебют Малинина на международной арене состоялся летом 2019 года, когда он одержал победу на турнире Philadelphia Summer International. В том же сезоне он впервые принял участие в этапах юниорского Гран-при, заняв четвертое место в США и седьмое — в Италии. В марте 2020-го фигурист выступил на юниорском чемпионате мира, где финишировал 16-м.

Осенью 2022 года Малинин совершил исторический прорыв, первым в мире чисто исполнив четверной аксель на официальных соревнованиях. В марте 2023-го он стал бронзовым призером чемпионата мира. В 2024 году в Монреале Илья выиграл первое золото мирового первенства, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. В 2025-м на домашнем турнире в Бостоне он успешно защитил титул.

