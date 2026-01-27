Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:19

«Он недосягаем»: Познер назвал самого выдающегося фигуриста

Познер назвал американца Малинина выдающимся фигуристом

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американец русского происхождения Илья Малинин на данный момент является самым выдающимся фигуристом, выразил мнение в беседе со «Спорт-Экспрессу» журналист и телеведущий Владимир Познер. Он не исключил, что будет следить за прокатом спортсмена на зимней Олимпиаде-2026.

Я думаю, что сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин, который показывает чудеса. Татьяна Тарасова, которая действительно разбирается в фигурном катании, говорит, что он недосягаем и нет никого даже близко к нему. Будет любопытно посмотреть, насколько он сможет превзойти себя. Потому что такие спортсмены встречаются редко, — сказал Познер.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник заявил о недосягаемом уровне подготовки Малинина. Оба спортсмена будут соперничать друг с другом за золото Олимпиады-2026. По словам Гуменника, в фигурном катании «бывает всякое». Поэтому важно выступить как можно чище и набрать как можно больше баллов, добавил он. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

