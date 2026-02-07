Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних олимпиад

Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 2022 год

6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялась церемония открытия XXV зимней Олимпиады. Еще до официального начала Игр организаторы столкнулись с первыми проблемами — во время соревнований по керлингу на арене погас свет. Какие курьезные случаи и скандалы происходили на зимних Олимпиадах в разные годы — в материале NEWS.ru.

Как судья замерз на морозе на Олимпиаде в Шамони

Первый скандал в истории зимних Игр случился уже на дебютных состязаниях. В соревнованиях конькобежцев на Олимпиаде в Шамони в 1924 году на дистанции 500 метров победу одержал американец Чарльз Джутро, на две десятых секунды опередив соперника из Норвегии.

Скандинавы усомнились в правильности результата и попытались его оспорить. В апелляции утверждалось, что судья долго стоял на морозе, потерял гибкость пальцев и не смог вовремя остановить секундомер. В конечном итоге результаты не были пересмотрены, и золото осталось у США.

Как саночница сбежала из ГДР в ФРГ на Олимпиаде в Инсбруке

После строительства Берлинской стены в 1961 году побеги из Восточной Германии в Западную были частым явлением. За спортсменами усиленно следили, поскольку переход границы вызывал большой резонанс в обществе и подрывал имидж Германской Демократической Республики. В 1964 году саночница из ГДР Уте Гелер ночью во время торжественного приема покинула лагерь сборной на Олимпиаде в Инсбруке. Она договорилась с друзьями из ФРГ, которые перевезли спортсменку в Западную Германию в багажнике машины, спрятав под одеялом. На следующей Олимпиаде Гелер представляла новую страну.

Что за «черный человек» появился на горнолыжной трассе в финале Олимпиады в Гренобле

Сейчас соревнования по горнолыжному спорту не проводятся в условиях густого тумана. Однако этот запрет еще не действовал на Олимпиаде-1968 в Гренобле. Финал просили перенести и спортсмены, которые ничего не видели дальше двух ворот, и телевизионщики, и болельщики на стадионе. Организаторы Игр могли избежать скандала, но не пошли на уступки.

Жан-Клод Килли Фото: HORSTMUELLER GmbH/imago sportfotodienst/Global Look Press

После первой попытки лидировал двукратный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли из Франции, но во втором спуске его опередил Хокон Мюэн из Норвегии. Проведя проверку, судьи выяснили, что норвежец преодолел не все ворота, и дисквалифицировали его. Затем с дистанции сошел австриец Карл Шранц. Он заявил после финиша, что во время попытки ему помешал неожиданно вынырнувший из тумана человек. Слова австрийца о загадочном мужчине подтвердили несколько спортсменов, включая тренера сборной СССР Юрия Кабина.

Шранцу разрешили заново совершить свою попытку. Он показал лучшее время и начал праздновать победу, но это продолжалось недолго. После пересмотра первой попытки судьи установили, что Шранц пропустил двое ворот. Спортсмен пытался убедить арбитров, что допустил ошибку из-за «черного человека». Тем не менее трое из четырех арбитров не поверили в эту теорию во второй раз. Франц получил дисквалификацию, а Килли стал трехкратным чемпионом Олимпиады. Кем был «черный человек», выяснить так и не удалось.

Почему на Играх в Лейк-Плэсиде спортсменов поселили в «олимпийской тюрьме»

Прибывшие на Олимпийские игры-1980 в Лейк-Плэсид спортсмены были шокированы условиями проживания. Их взору предстали маленькие комнаты с двухъярусными кроватями, тяжелые стальные двери, грубо окрашенные стены, а также высокий забор с колючей проволокой. У атлетов не было сомнений, что их поселили в тюрьме.

В те времена в США не хватало исправительных учреждений. По этой причине власти планировали после Олимпиады поместить заключенных в помещения, где проживали атлеты. Организаторы Игр попытались скрасить атмосферу, поставив в здании игровые автоматы, однако им не получилось скрыть очевидное. Местные жители также не понимали, как такое возможно на Олимпиаде, которая ассоциируется со свободой. По городу пошли пикеты, люди клеили на высокие стены будущей тюрьмы плакаты с олимпийскими кольцами за решеткой.

Как Сихарулидзе и Бережная поделили золото с канадцами в Солт-Лейк-Сити

В 2002 году российские фигуристы Антон Сихарулидзе и Елена Бережная отправились за победой на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Основными конкурентами пары были канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье. За год до Олимпиады на чемпионате мира в Ванкувере судьи отдали хозяевам победу. Антон и Елена были возмущены этим решением и поинтересовались, почему арбитры не засчитали ошибку канадцев на двойном акселе. Судьи ответили, что не заметили ее, поскольку элемент исполнялся в углу катка, вне поля их зрения. Когда они попытались посмотреть повтор, все мониторы отключились.

лимпийские чемпионы в парном фигурном катании Елена Бережная, Антон Сихарулидзе (Россия) /справа/ и Джейми Сэйл, Давид Пеллетье (Канада) на церемонии вручения золотых медалей, 2002 год Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

На Олимпиаде Бережная и Сихарулидзе победили в короткой программе. Сале и Пеллетье упали одновременно с завершением музыки, но судьи простили дуэт и сохранили за ним второе место с минимальным отставанием от россиян. Перед произвольной программой произошел неприятный инцидент. Во время разминки сильнейшей группы Сале на полной скорости протаранила Сихарулидзе. Он в последний момент успел оттолкнуть Елену в сторону.

«Я отдал фигурному катанию 21 год и никогда до этого не сталкивался на разминке ни с кем из своих конкурентов. И вдруг на Олимпиаде сталкиваюсь именно с канадкой — главным соперником. Не думаю, что у Жами был какой-то умысел. Это случайность. В принципе, видеозапись эпизода это доказывает. А почему все это случилось? Не знаю, может, у Сале глаза немного косят», — вспоминал Сихарулидзе после Олимпиады.

По итогам произвольной программы судьи отдали победу дуэту из РФ. Однако спустя несколько дней оценки арбитров подвегли критике в Северной Америке. В прессе Сихарулидзе и Бережную поливали грязью, писали, что они якобы украли золото у Канады. Организаторы Игр под давлением общественности решили вручить Сале и Пеллетье второй комплект золотых медалей. Кроме того, состоялась повторная церемония награждения, которую проигнорировали бронзовые призеры из Китая.

Как погиб грузинский саночник перед началом Олимпиады-2010 в Ванкувере

За несколько часов до начала официальной церемонии открытия зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере произошла трагедия. В горном кластере Уистлер проходили тренировочные заезды саночников. Грузинский спортсмен Нодар Кумариташвили быстро прошел всю дистанцию, но на финишном 16-м повороте потерял управление, вылетел за пределы желоба и врезался в металлическую опору. Скорость саночника в момент трагедии приближалась к 150 км/ч.

Спасатели и медики начали оказывать помощь Кумариташвили. Спортсмену делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавшего погрузили в вертолет, но по дороге до госпиталя он умер, не приходя в сознание.

Гроб с телом грузинского спортсмена Нодара Кумариташвили, погибшего во время тренировки в олимпийском Ванкувере, прибыл в аэропорт Тбилиси, 2010 год Фото: Давид Хизанишвили/ РИА Новости

Согласно официальной версии Международной федерации санного спорта (FIL), Кумариташвили допустил грубые ошибки, в результате которых потерял контроль и вылетел из саней. Однако многие спортсмены считали трассу слишком скоростной. Даже олимпийский чемпион Армин Цогеллер упал на ней во время тренировки. За пару дней до трагедии с Кумариташвили серьезные травмы получила саночница из Румынии Виолета Страмтурару. Спортсменка ударилась головой о лед, потеряла сознание и пропустила основные соревнования.

После гибели Кумариташвили на злополучном участке установили деревянные щиты. В FIL заявили, что это решение было принято не из-за требований безопасности, а ради саночников, которым было тяжело выходить на старт с психологической точки зрения.

Все грузинские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпиады в Ванкувере в черных траурных повязках. Собравшиеся на стадионе зрители почтили память Кумариташвили минутой молчания.

Как фигуристка Валиева оказалась в центре допингового скандала

После Олимпиады-2022 многим пришлось выучить название запрещенного препарата триметазидин. Он был обнаружен в допинг-пробе на тот момент 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала в день произвольной программы на чемпионате России 2022 года. В конце января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать спортсменку на четыре года за употребление допинга. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

Адвокаты фигуристки выдвинули несколько версий попадания триметазидина в ее организм: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение медицинского препарата, который она принимала перед соревнованиями. Представители Валиевой также считали, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Но ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни CAS не поверили в эти версии. Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России, у РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022.

Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре 2024-го агентство AP сообщило, что руководство WADA сознательно скрыло результаты научного исследования, проведенного швейцарским ученым Марсиалем Сожи. Он пришел к выводу, что загрязнение пробы спортсменки могло произойти из-за употребления десерта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило бы возможность использовать этот документ как ключевой аргумент в защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде, однако он не был представлен в деле. В WADA отреагировали на публикацию, заявив, что статья AP содержит несколько фактических ошибок.

Срок действия дисквалификации Валиевой закончился в конце 2025 года.

Какие скандалы произошли на Олимпиаде-2026 в Италии

4 февраля в Кортина-д'Ампеццо состоялся первый тренировочный заезд саночников на новой трассе имени двукратного олимпийского чемпиона 1968 года Эудженио Монти в рамках подготовки к Играм. После ускоренного завершения строительных работ часть спортсменов протестировали ее на соревнованиях в ноябре 2025-го. Тем не менее для многих саночников этот старт стал первым знакомством с объектом. В общей сложности на трассу вышли 25 участников, однако заезды были отложены на час из-за неполадок с электропитанием.

Свет также погас во время соревнований по керлингу. Организаторы временно приостановили четыре параллельно идущих матча. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования возобновились.

По информации La Gazzetta dello Sport, сотрудники полиции и антитеррористического подразделения прокуратуры Милана ведут расследование дела о повреждении 70 душевых кабинок в олимпийской деревне. Погромы происходили в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026-го. По данным полиции, злоумышленник повредил душевые поддоны, трубы и сливные пробки. Это привело к протечкам, которые работники олимпийской деревни обнаружили во время испытаний водных систем.

Жилые дома в Олимпийской деревне во время Дня открытых дверей Олимпийской деревни, Фото: Pasquale Golia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем временем чемпион мира в спринтерском многоборье японский конькобежец Тацуя Синама пожаловался на пугающую атмосферу в олимпийской деревне.

«Район вокруг деревни находится в пригороде. Атмосфера немного пугающая, ночью не хочется выходить на улицу. Хочется быть осторожным во всем», — заявил Синама.

