Парад нацистов, горящие птицы, фрик-шоу: скандалы с открытий Олимпиад

6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие почти 3000 спортсменов из 95 стран мира. Самые курьезные моменты с прошлых церемоний открытия — в подборке NEWS.ru.

Германия, 1936 год: парад нацистов

Олимпиада-1936 проходила в эпоху Третьего рейха в Берлине. Неудивительно, что Адольф Гитлер и его соратники использовали это масштабное мероприятие в целях пропаганды. Немецкий гимн звучал на церемонии множество раз, а зрители склоняли голову перед выступавшим с речью фюрером. В какой-то момент выстрелила пушка. Она напугала выпущенных перед этим голубей, и птицы от неожиданности нагадили на головы стоявшим внизу людям.

Италия, 1956 год: падение факелоносца из-за ТВ-трансляции

Первая Олимпиада, которая транслировалась в прямом эфире, проводилась в 1956 году в Кортина-д'Ампеццо. По задумке, конькобежец Гвидо Кароли должен был доехать до чаши по льду и зажечь олимпийский огонь, но по пути он упал. Виноваты оказались телевизионщики. В те времена они еще не умели прятать коммутацию, и спортсмен споткнулся об один из кабелей. Гвидо не выронил факел, поднялся и добрался до чаши. Но подарил ОИ-1956 самый запоминающийся эпизод с падением.

Южная Корея, 1988 год: пылающие голуби

Долгое время на церемониях открытия Олимпийских игр в небеса выпускали голубей в знак мира. На ОИ-1988 в Сеуле собрали более двух тысяч птиц, которые должны были одновременно взлететь. Однако некоторые голуби в тот момент сидели на чаше. Когда зажегся олимпийский огонь, не все птицы успели улететь. Некоторым пернатым это стоило жизни. Больше на церемониях открытия Олимпиады голубей не запускали.

Голуби на открытии Олимпиады в Сеуле, 1988 год Фото: Global Look Press

Китай, 2008 год: пухлые щеки, фонограмма и игра на закрытом рояле

На Олимпиаде-2008 в Пекине всех зрителей умилила юная певица Лин Миаоке, которая солировала во время песни «Ода Родине». Позже выяснилось, что она лишь открывала рот: голос принадлежал другой исполнительнице — Ян Пэйи. Организаторы в последний момент решились на подмену, посчитав, что у Ян слишком пухлые щеки.

В Пекине был еще один громкий скандал. Пятилетняя Ли Муцзы должна была исполнять композицию вместе со знаменитым пианистом Лан Ланом. Когда они сели за рояль, стало понятно, что живого исполнения не будет: они имитировали игру на инструменте, забыв даже открыть крышку. СМИ сообщали, что родители девочки — очень богатые люди, имеющие непосредственное отношение к правящим кругам.

Канада, 2010 год: лишний факелоносец

Главный момент церемонии открытия Олимпиады — зажжение олимпийского огня. В 2010 году организаторы Игр в Ванкувере решили впервые в истории доверить это ответственное дело четырем факелоносцам. Во время церемонии на стадионе 10 минут ничего не происходило, а потом появились три гигантских желоба — четвертый не поднялся из-под пола. Конькобежке Катрионе Лемэй-Доан пришлось просто стоять рядом и делать вид, что ничего не произошло и так было задумано.

Великобритания, 2012 год: девушка в красной куртке и странное шоу

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр — 2012 в Лондоне продемонстрировали зрителям яркое шоу. Однако многие не поняли смысла некоторых моментов. Загадкой осталось появление гигантского младенца. Местные СМИ написали: «Дети — милые и чудесные, но не когда они возвышаются над тобой, словно монстры».

Некоторые не оценили участие в церемонии королевы Елизаветы II. По сюжету она прыгала с парашютом и приземлялась на арене, а сопровождал монарха актер Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. Еще в одном эпизоде группа летающих Мэри Поппинс сражалась с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера» — зрители сочли такое переплетение сюжетов неуместным.

Церемония открытия Олимпиады в Лондоне, 2012 год Фото: Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

Также внимание к себе привлекла сборная Индии. Среди спортсменов в официальных костюмах была одна девушка в джинсах и ярко-красной куртке. Как выяснилось позже, это была индийская студентка из Лондона, решившая выразить поддержку соотечественникам. Сотрудники службы безопасности не заметили, как девушка просочилась мимо них с трибун.

Франция, 2024 год: перевернутый олимпийский флаг и шоу фриков

Церемония открытия Олимпийских игр — это давно не только праздник и ярчайшее событие. На ней также демонстрируют культурные и исторические ценности стран. Многих озадачило показанное организаторами Олимпиады-2024 в Париже.

Настоящий скандал разразился из-за якобы пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении дрэг-артистов (исполнители, переодевающиеся в одежду противоположного пола для создания сатирических образов с целью развлечения). Центральный образ Христа в постановке был отведен полной брюнетке с позолоченным нимбом. Позднее рядом возник почти полностью обнаженный светловолосый бородач, выкрашенный в голубой цвет.

Автор объяснил, что постановка отсылает не к «Тайной вечере», а к менее известной картине «Пир богов» Яна ван Бильерта. Это подтвердили и эксперты-искусствоведы. Однако степень негодования оказалась слишком высокой. Международный олимпийский комитет принес извинения, а затем удалил из Сети видео церемонии. Официальная причина — права на показ в разных странах.

Также церемонию открытия Игр в Париже раскритиковали за перевернутый олимпийский флаг. Это заметили не сразу: знамя не развевалось на флагштоке.

