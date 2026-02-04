«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте

3 февраля во всем мире отмечали День борьбы с нецензурной лексикой. В спорте высших достижений нередко возникают ситуации, когда атлеты ругаются матом и эмоционально реагируют на неудачи. Большой теннис — яркий тому пример. Как титулованные игроки использовали ненормативную лексику во время матчей и получали крупные штрафы — в материале NEWS.ru.

Александр Бублик

Выступающий за Казахстан теннисист Александр Бублик стал известен во всем мире благодаря неординарным выходкам на корте и откровенным комментариям с использованием ненормативной лексики во время матчей. Из-за взрывного характера он стал героем социальных сетей. В феврале 2020 года спортсмен заявил, что ненавидит теннис и играет в него только ради денег.

«Я ненавижу теннис всем сердцем! Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы их не было, я бы тут же перестал играть в теннис», — сказал он.

В 2022 году теннисист нецензурно выругался во время матча с Энди Марреем в Штутгарте.

«Я не могу, ***, он будет ошибаться или нет? Я **** собак дырявых, которые этот корт строили», — выкрикнул Бублик.

В 2023 году теннисист вышел из себя во время матча против Давида Гоффена.

«Потом мне еще будут говорить: „Тренируйся“. Тренироваться, чтобы в эту ***** потом попадать?! Сука, я не знаю. Может, меня проклял кто-то — *** его знает! Что это за ***** вообще? Он во все линии попадает, у меня 3 мм в аут на брейк-пойнте. Я сижу на этих *** кортах по семь часов в день. Мне это надо?» — воскликнул Бублик.

По ходу матча против Янника Синнера Бублик несколько раз заявил: «[Почему] итальянец занимает первое место в рейтинге ATP, а я, ***, нахожусь на 45-м месте, хотя играю лучше?»

Александр Бублик Фото: Sport Pz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марат и Динара Сафины

Один из самых известных теннисистов XXI века Марат Сафин не отличался сдержанностью на корте. В 2004 году после одного из розыгрышей в матче на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») против испанца Феликса Мантильи россиянин снял штаны и получил предупреждение от судьи на вышке.

Сафин впоследствии заявил, что не хотел никого оскорбить.

«Мне показалось, что я провел отличный розыгрыш, и захотелось снять штаны. Что в этом плохого?» — сказал он на пресс-конференции после матча.

Слово не было главным оружием Марата. В 2009 году поставлявшая теннисисту инвентарь компания Head подарила ему сноуборд с выгравированной цифрой 1055. Именно столько ракеток сломал Сафин за 12 лет карьеры.

«Мне казалось, что в год я разбивал больше 80 ракеток. Теперь буду знать точно», — отметил он.

На недавно завершившемся Australian Open Сафин был тренером Андрея Рублева. Экс-теннисист в нецензурной форме призывал своего подопечного перестать уважать соперника Франсиско Черундоло.

«Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать, *****. Слишком, *****, уважаешь его», — сказал Сафин.

Умением четко доносить свои мысли до зрителей выделялась его сестра Динара. После одного из проигранных розыгрышей на «Ролан Гаррос» Сафина в сердцах прокричала нецензурную фразу: «Сколько можно попадать ****** ударом, *****, под заднюю линию, ну ******* уже!»

Судья выслушал речь Динары и ничего не понял. Теннисистка также не получила штраф за слова «Да япона мать, ненавижу этот турнир!» в ходе выступления в США.

Самый яркий эпизод с участием Динары произошел на «Ролан Гаррос». Во время одного из матчей она «изобрела» новое матерное слово.

Динара Сафина Фото: Wang Lili/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Даниил Медведев

В 2022 году один из лучших теннисистов России в течение 16 недель находился на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Со временем его результаты пошли на спад. В конце августа 2025-го Даниил расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал более семи лет. В интервью YouTube-каналу «Больше!» спортсмен заявил, что у него была паника из-за неудовлетворительных результатов.

С новым тренером Томасом Юханссоном дела Даниила медленно идут в гору, но успехи чередуются с провалами. Медведев выиграл турниры в Алма-Ате и Брисбене, но второй год подряд уступил американцу Лернеру Тьену на первой неделе Australian Open. Даниил часто ведет себя на корте вызывающе, провоцирует трибуны и спорит с судьями. В частности, теннисист отпраздновал фразой из 14 нецензурных слов победу в матче против Тьена на шанхайском «Мастерсе».

Андрей Рублев

Рублев трижды в своей карьере оказывался в топ-5 теннисистов (в 2020, 2023 и 2024 годах). Россиянина часто критикуют из-за поведения на корте. В 2022 году теннисист во время одного из поединков после проигранного очка сильно ударил по мячу, который отскочил от щита и сбил кепку с сотрудника на трибуне. Рублев извинился за свой поступок, но все равно получил штраф в размере $8 тыс. (616 тыс. рублей).

В 2024-м теннисиста дисквалифицировали за оскорбления в адрес судьи. В результате он потерял очки и призовые деньги за турнир в Дубае.

Андрей Рублев Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра Андреева

Юная звезда российского тенниса в силу своего возраста еще не успела отметиться большим количеством скандалов — в апреле Мирре исполнится 19 лет. Она неоднократно плакала во время и после неудачных матчей.

В октябре 2025 года в поединке 1/16 финала против 37-летней немки Лауры Зигемунд Андреева, сделав очередную двойную ошибку, выругалась матом на весь стадион. Теннисистка заявила, что ей надоел теннис. Она проиграла встречу со счетом 7:6, 3:6, 3:6.

Мария Шарапова

Шарапова умела как никто другой концентрироваться на игре и не выплескивать эмоции. Однако она тоже ругалась на корте, но не на русском, а на английском языке. На Australian Open 2007 Шарапова не согласилась с решением судьи на вышке, подошла к нему и спросила: «Are you fucking kidding me?» (Вы что, *****, шутите?) В матче против Сафиной на «Ролан Гаррос» она предложила тем, кто болел за соперницу, засунуть их крик Allez («вперед» с французского. — NEWS.ru) в «****** задницу».

Арина Соболенко и Виктория Азаренко

Бывшая первая ракетка мира Азаренко и нынешний лидер рейтинга Соболенко из Белоруссии часто давали волю эмоциям на корте. В 2011-м на турнире в Майами в матче против бельгийки Ким Клейстерс после неудачного розыгрыша Виктория закричала на всю арену: «*****, ****** в рот, ******* все просто».

В том же году в Японии в игре против итальянки Роберты Винчи она снова сокрушалась в свой адрес: «Дура, *****, просто дура». В 2013-м ее обвинили в жульничестве из-за десятиминутного медицинского перерыва, который она взяла перед подачей американки Слоан Стивенс. Азаренко вызвала доктора из-за проблем с поясницей, а журналисты посчитали, что это было сделано в тактических целях.

Виктория Азаренко Фото: IMAGO/Joaquim FerreiraSource/imago-images.de/Global Look Press

«Все это такая неправда, если вы меня реально знаете. Смешно, что вы об этом говорите, потому что я об этом думала. У меня ушло 10 лет, чтобы это преодолеть. Извините за мат. Надеюсь, меня не оштрафуют», — сказала белоруска.

В 2015 году Азаренко оштрафовали на $7 тыс. (539 тыс. рублей) за ряд нецензурных выражений на русском языке в адрес американки Серены Уильямс и арбитра на вышке Кадера Нуни из Франции. В 2016-м выступавшая на тот момент за Россию Дарья Касаткина сказала, что Виктория в матче Кубка Федерации матерно ругалась на корте и показала неприличный жест в сторону публики.

На пресс-конференции Азаренко объяснила свое поведение, заявив, что зрители кричали ей под руку.

«Проявила эмоции. Теперь меня наверняка накажут — что же делать», — отметила теннисистка.

В 2023-м в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) Соболенко разбила ракетку, накричала матом на своего тренера и получила замечание от арбитра. В 2025 году после поражения в финале итогового турнира от Елены Рыбакиной из Казахстана теннисистка заявила, что «раз в год и палка стреляет, *****».

В 2025-м на турнире в Риме один из болельщиков, пытаясь подбодрить Соболенко, выкрикнул: «Давай, Арина, поиграй в теннис!» Белоруска, не сдержав эмоций, ответила: «Заткнись, *****». В финале «Ролан Гаррос» — 2025 она ругалась матом, прогоняла свою команду, плакала, но не смогла обыграть американку Кори Гауфф.

Ник Кирьос и Роджер Федерер

В 2019 году австралийский теннисист Ник Кирьос в матче против норвежца Каспера Рууда обматерил зрителей за то, что они позволяли себе говорить во время его подачи. За неспортивное поведение спортсмена наказали штрафным геймом, что окончательно вывело его из себя. Он швырнул ракетку, пнул бутылку и кинул пластиковый стул, который приземлился на линию подачи.

Ник Кирьос Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арбитр вызвал на корт главного рефери, но Кирьос не стал его дожидаться. Пробурчав «С меня хватит», теннисист собрал вещи, пожал руки сопернику, судье и покинул корт. Позднее ему засчитали поражение в матче.

Общепризнанный джентльмен с ракеткой Роджер Федерер был оштрафован на $3 тыс. (231 тыс. рублей) на Australian Open 2020 за нецензурную брань. По словам экс первой ракетки мира, он выругался на смеси разных языков, но его прекрасно поняла арбитр на линии, стоявшая неподалеку.

«В следующий раз буду спрашивать лайнсменов, какие языки они знают», — пошутил Федерер после матча.

