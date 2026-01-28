Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянину осталось 20 голов, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки. Сколько шайб забросил Овечкин в этом регулярном чемпионате НХЛ, когда он забросит 1000-й гол, как «Вашингтон» выступает в текущем сезоне — в материале NEWS.ru.

Кому Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ

Овечкин отличился в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Эта шайба стала его 996-й в лиге. Овечкин забил в большинстве после передачи Райана Леонарда. В этом регулярном чемпионате НХЛ нападающий забросил 22 шайбы. «Вашингтон» уступил «Сиэтлу» со счетом 1:5.

Сколько шайб осталось Овечкину до еще одного рекорда Гретцки

Овечкин забросил 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. До 1000 голов осталось всего четыре точных броска. Российский форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф. На счету легендарного канадца 1016 голов. До рекорда Гретцки — 20 шайб.

Агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что нападающий держит в уме 1000-й гол в НХЛ.

Уэйн Гретцки Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

«Это воспринимается несколько иначе, чем когда Саша бил рекорд Гретцки. Но это тоже важно. Конечно, вокруг этого достижения пока нет такой же шумихи, как весной 2025 года, потому что в НХЛ традиционно не смешивают регулярный чемпионат и плей‑офф. Тут чуть меньше ажиотажа. Но сам Саша понимает, что такую высоту может взять, и это ему будет очень приятно. Он это держит в уме», — заявил Чистяков «Матч ТВ».

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки. Канадец поздравил россиянина с этим достижением.

«Мои поздравления Алексу, его семье и сыновьям. Я счастлив, что мои два сына тоже присутствовали на игре, когда я стал рекордсменом по голам в НХЛ. Они были того же возраста, что и твои сыновья, Александр. Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден. Алекс, я хочу быть первым человеком, кто пожмет тебе руку», — сказал Гретцки.

Александр больше всех в лиге забил победных голов (140) и в пустые ворота (70). Также Овечкин чаще всех в НХЛ забрасывал первые шайбы в матчах (153 раза). Нападающий «Вашингтона» идет на первом месте в лиге по голам в овертаймах в играх регулярного чемпионата (27).

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Овечкин лидирует в НХЛ по шайбам в большинстве с учетом плей-офф (360), в гостевых встречах в регулярных чемпионатах (469). Нападающий больше всех в истории лиги бросал по воротам соперника (7013). По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин занимает четвертую позицию — 33. Лидирует Гретцки — 50.

Как «Вашингтон» выступает в текущем регулярном чемпионате НХЛ

В последних семи матчах «Вашингтон» выиграл лишь однажды: 24 января команда Овечкина одолела на выезде «Калгари» со счетом 3:1. Сейчас «столичные» занимают 12-е место в Восточной конференции и не входят в зону плей-офф (нужно занять первые восемь мест. — NEWS.ru). Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля.

Комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов считает, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф. В разговоре с NEWS.ru он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции.

«По моим ощущениям, „Вашингтон“ не попадет в плей-офф. На Востоке страшная мясорубка, такого давно не было. Высочайшая конкуренция. У „Вашингтона“ есть потери среди защитников, вылетел Пьер-Люк Дюбуа. Молодые игроки, на которых делалась ставка в прошлом году, пока не тащат команду. „Вашингтон“ продолжает зарабатывать деньги на Овечкине, у клуба небольшие дальнейшие перспективы, пока он не закончил карьеру. С одной стороны, мы радуемся за Овечкина, с другой стороны, это является проблемой для самого „Вашингтона“», — сказал Федотов.

Читайте также:

Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты

Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ

Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open

Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать