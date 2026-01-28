Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 996-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянину осталось 20 голов, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки. Сколько шайб забросил Овечкин в этом регулярном чемпионате НХЛ, когда он забросит 1000-й гол, как «Вашингтон» выступает в текущем сезоне — в материале NEWS.ru.
Кому Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ
Овечкин отличился в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Эта шайба стала его 996-й в лиге. Овечкин забил в большинстве после передачи Райана Леонарда. В этом регулярном чемпионате НХЛ нападающий забросил 22 шайбы. «Вашингтон» уступил «Сиэтлу» со счетом 1:5.
Сколько шайб осталось Овечкину до еще одного рекорда Гретцки
Овечкин забросил 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. До 1000 голов осталось всего четыре точных броска. Российский форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф. На счету легендарного канадца 1016 голов. До рекорда Гретцки — 20 шайб.
Агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что нападающий держит в уме 1000-й гол в НХЛ.
«Это воспринимается несколько иначе, чем когда Саша бил рекорд Гретцки. Но это тоже важно. Конечно, вокруг этого достижения пока нет такой же шумихи, как весной 2025 года, потому что в НХЛ традиционно не смешивают регулярный чемпионат и плей‑офф. Тут чуть меньше ажиотажа. Но сам Саша понимает, что такую высоту может взять, и это ему будет очень приятно. Он это держит в уме», — заявил Чистяков «Матч ТВ».
Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ
6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки. Канадец поздравил россиянина с этим достижением.
«Мои поздравления Алексу, его семье и сыновьям. Я счастлив, что мои два сына тоже присутствовали на игре, когда я стал рекордсменом по голам в НХЛ. Они были того же возраста, что и твои сыновья, Александр. Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден. Алекс, я хочу быть первым человеком, кто пожмет тебе руку», — сказал Гретцки.
Александр больше всех в лиге забил победных голов (140) и в пустые ворота (70). Также Овечкин чаще всех в НХЛ забрасывал первые шайбы в матчах (153 раза). Нападающий «Вашингтона» идет на первом месте в лиге по голам в овертаймах в играх регулярного чемпионата (27).
Овечкин лидирует в НХЛ по шайбам в большинстве с учетом плей-офф (360), в гостевых встречах в регулярных чемпионатах (469). Нападающий больше всех в истории лиги бросал по воротам соперника (7013). По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин занимает четвертую позицию — 33. Лидирует Гретцки — 50.
Как «Вашингтон» выступает в текущем регулярном чемпионате НХЛ
В последних семи матчах «Вашингтон» выиграл лишь однажды: 24 января команда Овечкина одолела на выезде «Калгари» со счетом 3:1. Сейчас «столичные» занимают 12-е место в Восточной конференции и не входят в зону плей-офф (нужно занять первые восемь мест. — NEWS.ru). Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля.
Комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов считает, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф. В разговоре с NEWS.ru он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции.
«По моим ощущениям, „Вашингтон“ не попадет в плей-офф. На Востоке страшная мясорубка, такого давно не было. Высочайшая конкуренция. У „Вашингтона“ есть потери среди защитников, вылетел Пьер-Люк Дюбуа. Молодые игроки, на которых делалась ставка в прошлом году, пока не тащат команду. „Вашингтон“ продолжает зарабатывать деньги на Овечкине, у клуба небольшие дальнейшие перспективы, пока он не закончил карьеру. С одной стороны, мы радуемся за Овечкина, с другой стороны, это является проблемой для самого „Вашингтона“», — сказал Федотов.
Читайте также:
Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты
Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото
«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать