«Страшная мясорубка»: комментатор о шансах «Вашингтона» на выход в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» не попадет в плей-офф, несмотря на голы Александра Овечкина, заявил NEWS.ru комментатор, бывший скаут сборной России Сергей Федотов. Он отметил высокую конкуренцию в Восточной конференции в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По моим ощущениям, «Вашингтон» не попадет в плей-офф. На Востоке страшная мясорубка, такого давно не было. Высочайшая конкуренция. У «Вашингтона» есть потери среди защитников, вылетел Пьер-Люк Дюбуа. Молодые игроки, на которых делалась ставка в прошлом году, пока не тащат команду. «Вашингтон» продолжает зарабатывать деньги на Овечкине, у клуба небольшие дальнейшие перспективы, пока он не закончил карьеру. С одной стороны, мы радуемся за Овечкина, с другой стороны, это является проблемой для самого «Вашингтона», — сказал Федотов.

Овечкин отличился в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Эта шайба стала его 996-й в лиге. «Вашингтон» уступил «Сиэтлу» со счетом 1:5.

