Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ

Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ Нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ

Нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против «Юты» спортсмен сделал два результативных паса, сообщается на сайте НХЛ.

Теперь в активе Кучерова насчитывается 26 голов и 54 передачи в 47 играх сезона. Его опередили только канадские форварды Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон, которые выступают за «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Ворота «Тампы» защищал голкипер Андрей Василевский. Россиянин отразил 28 бросков, поэтому его признали первой звездой встречи.

Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана «столичных» 918 шайб в регулярных сезонах, что закрепляет его статус лучшего снайпера в истории лиги.

До этого Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне в победном матче против «Чикаго Блэкхоукс». Помимо гола в основное время, форвард успешно реализовал свой бросок в серии послематчевых буллитов, обеспечив команде итоговый результат 2:1.