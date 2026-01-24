Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 08:13

Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25

Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне и реализовал буллит в матче с «Чикаго»

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне в победном матче против «Чикаго Блэкхоукс», сообщает «Спорт-экспресс». Помимо гола в основное время, форвард успешно реализовал свой бросок в серии послематчевых буллитов, обеспечив команде итоговый результат 2:1.

После этой игры в активе россиянина стало 74 очка. За последние 30 лет подобную результативность на старте года в НХЛ демонстрировал только легендарный Марио Лемье.

Ранее гол российского нападающего Павла Дорофеева и две результативные передачи форварда Ивана Барбашева помогли «Вегас Голден Найтс» победить «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила в Торонто и завершилась со счетом 6:3.

До этого «Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе гостей результативными бросками отметились Евгений Малкин, Егор Чинахов, Сидни Кросби и Томас Новак. Главным героем встречи стал Малкин, который не только забил гол, но и отдал результативную передачу.

