Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова Игрок «Флориды» толкнул Кучерова и спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Массовая драка произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» на льду «Бенчмарк Интернэшнл-Арены» в ночь на 6 февраля. Причиной стали действия нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука, который в начале третьего периода толкнул в спину форварда «Тампы» Никиту Кучерова, сообщили в пресс-службе лиги.

После этого несколько хоккеистов из обеих команд начали потасовку. При этом Кучеров не дрался, оказавшись «лишним» игроком, которому не хватило соперника. Зачинщик драки Ткачук получил пять минут штрафного времени за драку и две — за блокировку.

Всего по итогам этого эпизода команды получили 114 минут штрафа: 60 — «Тампа», 54 — «Флорида». Кучеров, хотя и не дрался, все равно получил 10-минутный штраф, как и его партнеры. Кроме того, до конца матча был удален главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

Ранее сообщалось, что Кучеров продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до 10 матчей. Таким образом россиянин замкнул тройку лидеров в списке лучших бомбардиров «регулярки». Его опередили лишь канадцы Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон.