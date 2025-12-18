Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса» Голкипер Тарасов принес «Флориде» победу в матче против «Лос-Анджелеса»

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 3:2, сообщается на сайте лиги. Ключевой вклад в успех «Флориды» внес российский вратарь Даниил Тарасов, который парировал 27 из 29 бросков по своим воротам, одержав четвертую победу в текущем сезоне.

Победу хозяевам обеспечили голы Антона Лунделла, Картера Верхэге и Сэма Беннетта, забитые в период со второго по третий период. В составе гостей шайбы забросили Йоэль Армиа и Кевин Фиала, в то время как российский нападающий Андрей Кузьменко завершил игру без набранных очков.

На данный момент «Флорида» с 38 очками располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона, а их соперники занимают аналогичную позицию в Тихоокеанском дивизионе.

