Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 08:43

Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса»

Голкипер Тарасов принес «Флориде» победу в матче против «Лос-Анджелеса»

Даниил Тарасов Даниил Тарасов Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 3:2, сообщается на сайте лиги. Ключевой вклад в успех «Флориды» внес российский вратарь Даниил Тарасов, который парировал 27 из 29 бросков по своим воротам, одержав четвертую победу в текущем сезоне.

Победу хозяевам обеспечили голы Антона Лунделла, Картера Верхэге и Сэма Беннетта, забитые в период со второго по третий период. В составе гостей шайбы забросили Йоэль Армиа и Кевин Фиала, в то время как российский нападающий Андрей Кузьменко завершил игру без набранных очков.

На данный момент «Флорида» с 38 очками располагается на четвертой строчке Атлантического дивизиона, а их соперники занимают аналогичную позицию в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее российский форвард Александр Овечкин и канадский нападающий Брэд Маршанд обменялись игровыми джерси после того, как Маршанд забросил свою юбилейную, 1000-ю шайбу. Игра завершилась победой команды над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3. Маршанд стал 102-м хоккеистом в истории лиги, достигшим отметки в 1000 очков, и 12-м действующим игроком, кому это удалось.

Флорида Пантерз
НХЛ
матчи
вратари
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вывод 1 трлн рублей из России признали преступлением
Как прочистить засор в раковине: быстрый способ избавиться от проблемы
Стало известно, когда Трамп подпишет проект бюджета с $400 млн для Украины
В Эквадоре застрелили защитника «Барселоны» Марио Пинейду и его жену
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в раскрытии жуткого убийства
В ФСБ раскрыли детали сорванного теракта в Волгодонске
Появились кадры уничтожения бомбы в Волгодонске
«Королевский»: врач назвала самый полезный вид красной рыбы
Стало известно, где похоронят убитого при нападении на школу ученика
Напавшему на учительницу из-за двойки школьнику предъявили обвинения
Названа официальная причина смерти режиссера Роба Райнера
Тарасов 27 раз спас ворота «Флориды» в матче против «Лос-Анджелеса»
В Госдуме жестко ответили на призывы признать Нагиева иноагентом
Депутат раскрыл, какой лимит банковских карт могут установить в России
Сафонов поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен»
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой под Нижнеудинском
Российскую студентку с бомбой в рюкзаке поймали за полчаса до теракта
США продадут Тайваню реактивные системы залпового огня
Россиянам рассказали, что делать в случае повреждения авто на парковке
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.