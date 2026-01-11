Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 00:21

Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж возросло

Гусев: число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Число раненных при атаке ВСУ воронежцев выросло до четырех, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах.

Пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы, — сообщил Гусев.

В двух домах произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

ВСУ
БПЛА
атаки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США обсудили возможный удар по Ирану
Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Власти Воронежа начали осмотр места падения обломков БПЛА
Трамп издал указ о защите средств от нефти Венесуэлы от судебных взысканий
США наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж возросло
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 января 2026 года
«Подвиг»: посол рассказал, что сделала жена Мадуро при его захвате
Приметы 11 января — Страшный день: святки и нечисть
Входим в рабочий ритм: подробная инструкция от врача начиная с воскресенья
Названо число сбитых беспилотников ВСУ над территорией России за вечер
Стало известно, пострадали ли россияне при сходе лавины в Грузии
Хакеры получили доступ к десяткам миллионов аккаунтов в Instagram
Трамп предложил помочь Ирану в борьбе за свободу
Посол России рассказал об обстановке в Венесуэле
В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар
Раскрыто, каким образом ВСУ используют похищенных солдат
Два человека ранены при массированной атаке БПЛА на Воронеж
«Самое опасное оружие»: в ФРГ громко высказались о российском «Орешнике»
Общие сборы «Простоквашино» в кинотеатрах превысили 2 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.