Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж возросло Гусев: число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

Число раненных при атаке ВСУ воронежцев выросло до четырех, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах.

Пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы, — сообщил Гусев.

В двух домах произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.