Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто» Гол Дорофеева и две передачи Барбашева помогли «Вегасу» победить «Торонто»

Гол российского нападающего Павла Дорофеева и две результативные передачи форварда Ивана Барбашева помогли «Вегас Голден Найтс» победить «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте хоккейной лиги. Встреча проходила в Торонто и завершилась со счетом 6:3.

Со стороны победителей забили шайбы Джек Айкел, Киган Колесар, Павел Дорофеев, Брэйден Боуман и дважды Марк Стоун. У проигравшей стороны отличились Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн. Таким образом «Вегас» одержал первую победу после двух поражений подряд, а «Торонто» потерпел поражение в третьем матче подряд.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» одержали уверенную победу над «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе гостей результативными бросками отметились Евгений Малкин, Егор Чинахов, Сидни Кросби и Томас Новак. У хозяев единственную шайбу забросил белорусский форвард Егор Шарангович. Главным героем встречи стал Евгений Малкин, который не только забил гол, но и отдал результативную передачу.