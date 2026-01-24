Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ Овечкин забросил 918-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче против «Калгари», сообщает сайт лиги. Теперь на счету капитана «столичных» 918 шайб в регулярных сезонах, что закрепляет его статус лучшего снайпера в истории лиги.

Овечкин забросил шайбу на последней минуте встречи, прервав свою пятиматчевую безголевую серию и обеспечив «Вашингтону» победу со счетом 3:1. С учетом игр плей-офф Овечкин вплотную приблизился к историческому рубежу в тысячу голов, набрав в сумме 995 точных бросков. По общему количеству шайб в карьере россиянин уступает только легендарному Уэйну Гретцки, у которого 1 016 голов.

Победа над «Калгари» позволила «Вашингтону» укрепить позиции в Столичном дивизионе, где команда сейчас занимает пятое место. Впереди у коллектива Овечкина выездная игра против «Эдмонтона», которая состоится в ночь на 25 января.

Ранее гол капитана Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс». Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.