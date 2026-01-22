Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

С 6 по 22 февраля в Италии пройдут зимние Олимпийские игры. Кто из россиян будет участвовать в соревнованиях, какие спортсмены все еще ждут официального приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) — в материале NEWS.ru.

Кто из российских фигуристов выступит на Олимпиаде-2026

В соревнованиях по фигурному катанию примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. В сентябре 2025 года оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры. В декабре 2025-го Петросян и Гуменник выиграли чемпионат России.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил NEWS.ru, что фигуристы будут претендовать на медали Игр в Италии. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

«Олимпиада — немного обособленный турнир. Это борьба нервов. Для первого турнира после долгого отсутствия у россиян неплохие баллы. Если бы фигуристы постоянно выступали, то оценки были бы выше, но в целом они адекватные и ожидаемые. Аделия немного проиграет по компонентам из-за отсутствия рейтинга и выступлений, но ее техническая база может быть достаточной для получения медалей любой пробы. Как и у Петра. У него топовый набор четверных», — сказал Энберт.

Аделия Петросян Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

По его словам, главными соперниками Гуменника и Петросян станут фигуристы из Японии и США.

«Илья Малинин недосягаем, если отработает чисто. Юма Кагияма, Сюн Сато хорошо катаются и являются сильными фигуристами. Но у Петра посильнее набор четверных. Все, кто был в финале Гран-при ISU, могут составить конкуренцию. Главные конкуренты Аделии — вся сборная Японии и США. Несмотря на то что у [Алисы] Лью нет четверных и элементов ультра-си, судьи ценят ее катание и ставят высокие баллы. У Каори Сакамото шлейф завершения карьеры. Это в положительную сторону скажется на судьях», — сказал Энберт.

Кто из российских лыжников выступит на Олимпиаде-2026

21 января МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпиаду-2026. С середины декабря спортсмены выступают на Кубке мира. Россияне получили олимпийские путевки через международные старты.

С каждой гонкой их результаты улучшаются. Так, 4 января Коростелев занял четвертое место в масс‑старте на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь‑ди‑Фьемме (Италия). В тот же день Непряева стала десятой в общем зачете гонки.

«Я считаю, что Савелий и Дарья хорошо выступают на Кубке мира и здорово выступили в „Тур де Ски“. Они получают необходимый опыт. На этапах Кубка мира они учатся анализировать соперников. Я думаю, что им нужно набраться опыта выступлений на международных стартах. Все спортсмены, которые выходят на старт, борются за медали. У Савелия и Дарьи есть шансы», — заявил NEWS.ru российский лыжник, трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи Максим Вылегжанин.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский обозреватель Ян Петтер Салтведт считает, что Коростелев будет бороться за олимпийские медали, особенно на дистанции 10 км.

«Кажется, что там борьба за пьедестал вполне открытая. Его шансы повышаются из-за национальных квот — даже для норвежцев они делают мужские гонки интереснее. Медаль Савелия станет сюрпризом, но с учетом его прогресса с декабря он определенно является икс-фактором. Для Непряевой Олимпиада кажется слишком ранней для попадания в топ-6. Она может побороться за „десятку“, что даст ей основу для развития в следующем году», — сказал Салтведт.

Похожего мнения придерживается спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«В феврале Коростелев выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл», — подчеркнул он.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Коростелеву и Непряевой будет тяжело бороться за медали на Играх.

«Честно говоря, Савелий — не самый сильный спортсмен. У Непряевой побольше шансов, но она тоже не суперзвезда. Если они целенаправленно не готовились к Играм, то шансов не так много, но чудеса случаются. Можно вспомнить Александра Большунова, который на прошлой Олимпиаде завоевал несколько медалей. Никто от него не ожидал прыти. Зачастую фавориты не очень хорошо выступают, потому что на них давят. Кроме того, сложно будет обыграть стероидных норвежцев», — сказал Васильев.

Кто из россиян выступит в конькобежном спорте и шорт-треке на Олимпиаде-2026

Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашение на Олимпиаду. В этом сезоне обе спортсменки выступают на Кубке мира. Коржова является чемпионкой России на дистанции 3000 м. На этапах Кубка мира она завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этом виде программы. Семенова — бронзовый призер национального первенства в масс-старте. В этом виде программы она получила лицензию на Игры.

МОК также пригласил на Олимпиаду шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову. Они подтвердили, что согласны участвовать в Играх.

Кто из россиян еще может поехать на Олимпиаду-2026

В санном спорте на приглашения от МОК надеются Павел Репилов и Дарья Олесик. Оба спортсмена выступают в международных турнирах. В январе Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы в немецком Оберхофе, а Репилов стал 18-м. Этого было достаточно для завоевания олимпийских путевок.

У России также есть по квоте у мужчин и женщин в горнолыжном спорте. Пока не ясно, кому они достанутся. Финальные списки будут оглашены позднее. Олимпийский норматив на Кубке мира выполнила Юлия Плешкова (в скоростном спуске). На соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с квалификацией на Игры справились Екатерина Ткаченко (слалом и гигантский слалом), Семен Ефимов (слалом), Иван Кузнецов и Александр Андриенко (оба — гигантский слалом).

В каких видах спорта россияне не выступят на Олимпиаде-2026 в Италии

В соответствии с рекомендациями МОК, россияне не выступят в командных видах спорта, а именно в хоккее и керлинге. Отечественных спортсменов также не будет в некоторых индивидуальных дисциплинах. Российских биатлонистов не допустила на Игры международная федерация (IBU). Скелетонисты, сноубордисты и прыгуны с трамплина не успели пройти квалификацию на Олимпиаду, в том числе из-за визовых проблем. Такая же ситуация сложилась в лыжном двоеборье.

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева (слева) на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Какие запреты ввел МОК для российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Все допущенные на Игры российские спортсмены не имеют права использовать национальную символику. Кроме того, для них предусмотрены специальный флаг бирюзового цвета с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты. — NEWS.ru) и отдельная музыкальная заставка в качестве гимна.

По словам главы Международной федерации хоккея (IIIHF) Люка Тардифа, МОК полностью восстановит спортсменов из РФ в правах к летним Олимпийским играм 2028 года. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе. К этому времени ожидается возвращение на международную арену сборных России по хоккею.

