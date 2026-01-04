Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:12

«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева

Губерниев фразой об огне и металле отреагировал на четвертое место Коростелева

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Российский лыжник Савелий Коростелев, который занял четвертое место в масс‑старте на заключительном этапе многодневки Tour de Ski (TdS) в Валь‑ди‑Фьемме (Италия), еще покажет себя в феврале на Олимпийских играх, заявил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. Он также похвалил спортсмена в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».

Савелий молодец! Отчаянно боролся, видно, что обретает себя, дышит. В феврале выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл, — подчеркнул Губерниев.

Комментатор также раскритиковал трансляцию гонок Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Он напомнил, что на видео практически не показали момент обгона у финиша в борьбе за третье место.

До этого Коростелев не смог преодолеть квалификационный барьер в спринте классическим стилем на TdS. Для выхода в следующий раунд ему необходимо было войти в топ-30, но спортсмен не справился с этой задачей. Коростелев финишировал 31-м, уступив всего 0,1 секунды поляку Мацею Стареге, занявшему 30-е место.

