Российский лыжник провалил квалификацию спринта на Tour de Ski Россиянину Коростелеву не хватило для участия в спринте Tour de Ski 0,1 секунды

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификационный барьер в спринте классическим стилем на Tour de Ski (TdS). Для выхода в следующий раунд и участия в спринте ему необходимо было войти в топ-30, но спортсмен не справился с этой задачей.

Коростелев финишировал 31-м (3:25.6), уступив всего 0,1 секунды поляку Мацею Стареге, занявшему 30-е место. Победу у мужчин одержал норвежец Йоханнес Клебо. В общем зачете многодневки Коростелев идет на 11-й. Ранее на этапах Tour de Ski Коростелев занял в гонке на 10 км девятое место.

Борьба в общем зачете многодневки продолжается. 22-летний Коростелев и 23-летняя Непряева стали пока единственными российскими лыжниками, получившие допуск к международным стартам и отобравшиеся на Игры-2026 в Италии.

Ранее сообщалось, что Савелий Коростелев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших на этапе Кубка мира, сообщается на сайте турнира. На проходящей в Италии многодневке Tour de Ski он занял девятое место в гонке на 10 километров классическим стилем. Результат спортсмена — 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген (22.11,0).