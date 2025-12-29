Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 18:06

Российский лыжник вошел в десятку сильнейших на Кубке мира

Лыжник Коростелев занял девятое место на втором этапе «Тур де Ски» в Италии

Савелий Коростелёв Савелий Коростелёв Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев впервые в карьере вошел в десятку сильнейших на этапе Кубка мира, сообщается на сайте турнира. На проходящей в Италии многодневке «Тур де Ски» он занял девятое место в гонке на 10 километров классическим стилем.

Результат спортсмена — 22 минуты 50,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген (22.11,0), вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (+8,9), третьим — еще один норвежец Эмиль Иверсен (+10,1).

22-летний Коростелев выступает на соревнованиях в нейтральном статусе. В его активе два титула чемпиона мира среди юниоров, два звания чемпиона России и ряд наград национальных первенств.

Ранее сообщалось, что Непряева не прошла квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» — 2025/26. Спортсменка показала время 2.56,27, этого результата не хватило для попадания в топ-30 и выхода в четвертьфинал. Коростелев также не сумел попасть в тридцатку лучших.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. 28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии. Также в список попали семь белорусских лыжников.

Европа
Италия
спорт
лыжники
соревнования
