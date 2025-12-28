Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски» Лыжница Непряева не прошла квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» — 2025/26, следует из турнирной таблице TdS. Спортсменка показала время 2.56,27, этого результата не хватило для попадания в топ-30 и выхода в четвертьфинал.

Непряева заняла итоговое 34-е место. Для продолжения борьбы ей не хватило 0,85 секунды. Лучшее время на дистанции продемонстрировала шведская лыжница Йоханна Хагстрем — 2.47,58.

Квалификацию также не смогли пройти многократные чемпионки мира Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, показавшие 48-й и 63-й результат соответственно. Вне четвертьфинала осталась и норвежская лыжница Хейди Венг, завершившая гонку 52-й.

Матерью Дарьи, двукратной чемпионки России и чемпионки мира среди юниоров, является заслуженный тренер России по лыжным гонкам Ирина, а ее старшая сестра — олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Спортсменка является двукратной чемпионкой России, в 2022 году она участвовала в зимних Олимпийских играх в Пекине.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.