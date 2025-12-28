Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:54

Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»

Лыжница Непряева не прошла квалификацию спринта на «Тур де Ски»

Дарья Непряева во время гонки «Тур де Ски» Дарья Непряева во время гонки «Тур де Ски» Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» — 2025/26, следует из турнирной таблице TdS. Спортсменка показала время 2.56,27, этого результата не хватило для попадания в топ-30 и выхода в четвертьфинал.

Непряева заняла итоговое 34-е место. Для продолжения борьбы ей не хватило 0,85 секунды. Лучшее время на дистанции продемонстрировала шведская лыжница Йоханна Хагстрем — 2.47,58.

Квалификацию также не смогли пройти многократные чемпионки мира Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, показавшие 48-й и 63-й результат соответственно. Вне четвертьфинала осталась и норвежская лыжница Хейди Венг, завершившая гонку 52-й.

Матерью Дарьи, двукратной чемпионки России и чемпионки мира среди юниоров, является заслуженный тренер России по лыжным гонкам Ирина, а ее старшая сестра — олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева).

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Спортсменка является двукратной чемпионкой России, в 2022 году она участвовала в зимних Олимпийских играх в Пекине.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется только с гербом, гимном и государственным флагом. При этом она уточнила, что не осуждает соотечественников, решивших выступать в нейтральном статусе.

