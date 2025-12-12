Титулованная российская лыжница приняла решение по нейтральному статусу Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус в FIS

Россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на присвоение нейтрального статуса. У себя в Telegram-канале лыжница отметила, что на международную арену вернется с гербом, гимном и государственным флагом.

Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю, — написала Степанова.

Спортсменка добавила, что не осуждает решивших подать заявку на нейтральный статус соотечественников.

Ранее стало известно, что FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям под национальными символами. Решение принято во исполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего предыдущий запрет неправомерным. Спортсмены из России получили право участия во всех соревнованиях, проводимых FIS, а не только в квалификационных стартах к Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

До этого сообщалось, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) рекомендовал генеральной ассамблее восстановить использование российской и белорусской национальной символики на юниорских соревнованиях. Также предложено снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.