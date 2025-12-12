Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:20

Титулованная российская лыжница приняла решение по нейтральному статусу

Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус в FIS

Вероника Степанова Вероника Степанова Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на присвоение нейтрального статуса. У себя в Telegram-канале лыжница отметила, что на международную арену вернется с гербом, гимном и государственным флагом.

Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю, — написала Степанова.

Спортсменка добавила, что не осуждает решивших подать заявку на нейтральный статус соотечественников.

Ранее стало известно, что FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям под национальными символами. Решение принято во исполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего предыдущий запрет неправомерным. Спортсмены из России получили право участия во всех соревнованиях, проводимых FIS, а не только в квалификационных стартах к Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

До этого сообщалось, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) рекомендовал генеральной ассамблее восстановить использование российской и белорусской национальной символики на юниорских соревнованиях. Также предложено снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.

российские спортсмены
нейтральный статус
лыжницы
лыжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.