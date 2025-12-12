FIS разрешила российским паралимпийцам выступать под национальным флагом

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев к соревнованиям под национальными символами, сообщается на сайте организации. Решение принято во исполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего предыдущий запрет неправомерным.

В FIS уточнили, что в соответствии с постановлением CAS российские атлеты смогут заявляться на турниры без оформления нейтрального статуса, так как должны выступать «на условиях, рекомендованных Международным паралимпийским комитетом (IPC), то есть без нейтрального статуса». Спортсмены из России получили право участия во всех соревнованиях, проводимых FIS, а не только в квалификационных стартах к Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее стало известно, что Совет Международной шахматной федерации (FIDE) рекомендовал генеральной ассамблее восстановить использование российской и белорусской национальной символики на юниорских соревнованиях. Также предложено снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.

До этого президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что российская юниорская сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2026 года в Словакии. Исполком МОК допустил возможность выступления российских и белорусских спортсменов до 18 лет на международных соревнованиях, включая командные виды, даже с национальной символикой. Однако IIHF не последовала этой рекомендации в отношении юниорского первенства. Оно пройдет в Словакии с 22 апреля по 2 мая 2026 года.