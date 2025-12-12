Совет FIDE предложил вернуть российскую символику на юниорские турниры

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) рекомендовал генеральной ассамблее восстановить использование российской и белорусской национальной символики на юниорских соревнованиях, сообщает ТАСС. Также предложено снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Российские спортсмены были отстранены от участия в командных международных турнирах в 2022 году после начала событий на Украине. В январе 2025 года федерация разрешила юношеским и паралимпийским сборным выступать в нейтральном статусе. Позднее, 11 декабря, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям смягчить ограничения для юниоров из России и Белоруссии.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что российская юниорская сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2026 года в Словакии. Исполком МОК допустил возможность выступления российских и белорусских спортсменов до 18 лет на международных соревнованиях, включая командные виды, даже с национальной символикой. Однако IIHF не последовала этой рекомендации в отношении юниорского первенства. Оно пройдет в Словакии с 22 апреля по 2 мая 2026 года.