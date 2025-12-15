Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 01:59

Песков прокомментировал решение FIDE по российским шахматистам

Песков: в РФ приветствуют решение FIDE о полном допуске российских шахматистов

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кремль приветствует решение FIDE о получении российскими шахматистами полного допуска к международным соревнованиям с государственным флагом и гимном, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал этот шаг верным путем к деполитизации спорта

Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования, — заявил Песков.

Ранее сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

До этого в полуфинале Кубка мира по шахматам российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года.

