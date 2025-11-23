Российские шахматистки одержали победу в командном чемпионате мира Российские шахматистки победили сборную Азербайджана в командном чемпионате мира

Сборная России по шахматам одержала победу в финале командного чемпионата мира, обыграв сборную Азербайджана, передает ТАСС. Турнир проходил в Испании.

В рамках соревнования было проведено два матча. В первом поединке сборная России одержала победу со счетом 3:1, тогда как во втором матче результат был 2,5:1,5.

В состав российской команды вошли Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина. В команду также была включена Анна Шухман, которая впервые завоевала титул победительницы командного чемпионата мира.

Сборная России в третий раз завоевала победу на турнире. Ранее команда становилась чемпионом в 2017 и 2021 годах.

Ранее в полуфинале Кубка мира по шахматам российский гроссмейстер Андрей Есипенко уступил китайцу Вэй И. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Три лучших шахматиста на Кубке мира получат право участвовать в турнире претендентов 2026 года.

