Константин Тюкавин (Россия) и Хесус Претель (Перу) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге

Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу Аршавин: сборная России сыграла вничью в матче с Перу из-за разрозненной команды

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу, так как команда была разрозненной, заявил бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой, передает «Матч ТВ».

У сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. <…> К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда, — полагает Аршавин.

Данная игра стала для российской команды 22-м официальным матчем, учитываемым в рейтинге ФИФА. Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи.

До этого в пресс-службе московского футбольного клуба сообщили, что Деян Станкович покинул должность главного тренера «Спартака». Там отметили, что руководству не нравится позиция команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25. Также «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу.