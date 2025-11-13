Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:53

Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу

Аршавин: сборная России сыграла вничью в матче с Перу из-за разрозненной команды

Константин Тюкавин (Россия) и Хесус Претель (Перу) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге Константин Тюкавин (Россия) и Хесус Претель (Перу) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу, так как команда была разрозненной, заявил бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой, передает «Матч ТВ».

У сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. <…> К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда, — полагает Аршавин.

Данная игра стала для российской команды 22-м официальным матчем, учитываемым в рейтинге ФИФА. Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи.

До этого в пресс-службе московского футбольного клуба сообщили, что Деян Станкович покинул должность главного тренера «Спартака». Там отметили, что руководству не нравится позиция команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25. Также «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу.

