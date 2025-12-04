Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 20:47

Украинца осудили за убийство россиянки

В Перу украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, сообщил телеканал Panamericana. Мужчина попытался списать свой проступок на измененное состояние сознания.

Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве... Для него нет разницы: убить человека или животное, — сказал судья.

Как сообщается, подсудимый признался в совершении преступления. При этом в свое оправдание он заявил, что действовал под влиянием галлюцинаций, вызванных употреблением наркотического вещества во время церемонии. Судья отметил, что результаты токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз подтвердили вменяемость Кузьмина.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фигурант уголовного дела использовал для этого рулет, кулич и соль. Однако соль несостоявшаяся теща не употребляла.

