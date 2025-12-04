Украинца осудили за убийство россиянки В Перу украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки

Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, сообщил телеканал Panamericana. Мужчина попытался списать свой проступок на измененное состояние сознания.

Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве... Для него нет разницы: убить человека или животное, — сказал судья.

Как сообщается, подсудимый признался в совершении преступления. При этом в свое оправдание он заявил, что действовал под влиянием галлюцинаций, вызванных употреблением наркотического вещества во время церемонии. Судья отметил, что результаты токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз подтвердили вменяемость Кузьмина.

