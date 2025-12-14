Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности Избитая в Турции модель Авдиенко заявила, что нападение на нее было спланировано

Модель из Ставропольского края Мария Авдиенко, которую избили на вечеринке по случаю дня рождения турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана, обратилась в правоохранительные органы, передает aif.ru. По словам девушки, нападение на нее было спланировано. Россиянка написала заявление в прокуратуру Турции и потребовала привлечь к ответственности как самого бизнесмена, так и нападавшую — кикбоксершу и обладательницу титула «Мисс Турция» Бюшру Каракаш.

В турецких СМИ уже опубликованы материалы, где прославляется имя девушки, которая на меня напала, но при этом имя соучастника нападения скрыто под инициалами. <...> Далгакыран присутствовал и принимал участие в моем избиении и унижении вместе со своей любовницей, — подчеркнула Авдиенко.

Она отметила, что Каракаш входит в «большой гарем» Далгакырана, который является членом правления Ассамблеи турецких экспортеров и работает в том числе вице-председателем Стамбульской промышленной палаты. Модель добавила, что готова открыто встретиться со своими обидчиками на «дуэли чести» и пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что на вечеринке Далгакыран подмигивал девушке, обнимал ее и проявлял интерес, однако возле известного бизнесмена постоянно находилась Каракаш. В какой-то момент турчанка закричала и напала на россиянку: схватила ее за волосы и начала таскать.