14 декабря 2025 в 14:17

Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности

Избитая в Турции модель Авдиенко заявила, что нападение на нее было спланировано

Модель из Ставропольского края Мария Авдиенко, которую избили на вечеринке по случаю дня рождения турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана, обратилась в правоохранительные органы, передает aif.ru. По словам девушки, нападение на нее было спланировано. Россиянка написала заявление в прокуратуру Турции и потребовала привлечь к ответственности как самого бизнесмена, так и нападавшую — кикбоксершу и обладательницу титула «Мисс Турция» Бюшру Каракаш.

В турецких СМИ уже опубликованы материалы, где прославляется имя девушки, которая на меня напала, но при этом имя соучастника нападения скрыто под инициалами. <...> Далгакыран присутствовал и принимал участие в моем избиении и унижении вместе со своей любовницей, — подчеркнула Авдиенко.

Она отметила, что Каракаш входит в «большой гарем» Далгакырана, который является членом правления Ассамблеи турецких экспортеров и работает в том числе вице-председателем Стамбульской промышленной палаты. Модель добавила, что готова открыто встретиться со своими обидчиками на «дуэли чести» и пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что на вечеринке Далгакыран подмигивал девушке, обнимал ее и проявлял интерес, однако возле известного бизнесмена постоянно находилась Каракаш. В какой-то момент турчанка закричала и напала на россиянку: схватила ее за волосы и начала таскать.

