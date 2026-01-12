Атака США на Венесуэлу
Учитель получил срок за оскорбление пророка Мухаммеда

В Узбекистане учителя арестовали на 12 суток за комментарий о пророке Мухаммеде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Учителя истории из Самаркандской области Узбекистана приговорили к 12 суткам административного ареста за оскорбление в соцсетях пророка Мухаммеда, пишет РИА Новости. Ранее пользователи жаловались на его резонансные высказывания и требовали привлечь педагога к ответственности.

Позже появилась информация о задержании жителя Пахтачийского района. Выяснилось, что он работал учителем в одной из местных школ. Мужчине вменяют статью «Изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду».

По ней предусмотрено наказание в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, суд обязал преподавателя временно ограничить использование личного аккаунта в мессенджере Telegram и оплатить 741,6 тыс. сумов (4,8 тыс. рублей) в счет расходов на содержание под стражей. Известно, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что публичные надругательства над религиозными святынями необходимо приравнять к экстремистской деятельности для защиты духовного суверенитета страны. Так он прокомментировал новость о том, что ресторан в Оренбурге изобразил хинкали вместо куполов храма Василия Блаженного.

